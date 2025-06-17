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Июньская обрезка малины: простой способ утроить урожай ягод без дополнительных подкормок

Июньская обрезка малины: простой способ утроить урожай ягод без дополнительных подкормок

19:19, 17 июн 2025

Многие садоводы мечтают о богатом урожае сочной, ароматной малины. Однако далеко не все знают, что залогом успеха может стать своевременное удаление молодой поросли. Казалось бы, простой совет, но он способен творить чудеса на малиннике.

Проблема в том, что малина активно разрастается и образует множество новых побегов. Если их не контролировать, они истощают питательные ресурсы почвы, забирая силы у взрослых кустов. В результате ягоды мельчают, теряют вкус, а урожайность падает.

По рекомендациям экспертов, на каждом квадратном метре малинника должно расти не более 2-3 кустов. Если их больше, лишние нужно безжалостно удалять. Для этого аккуратно откапывают корневище молодого побега и перерезают его секатором. Оставшиеся после выкапывания ямки засыпают грунтом.

Такую процедуру стоит проводить до 5 раз за сезон, не позволяя малине разрастись бесконтрольно. Тогда даже без дополнительных подкормок вы сможете собирать отменный урожай крупных, сладких ягод.

Параллельно следует не забывать о регулярных поливах. Достаточно увлажнять каждый куст примерно 5 литрами воды два раза в неделю в засушливые периоды.

Успейте сделать эти две подкормки в июне, и малина будет плодоносить без остановки: получите рекордный урожай

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Успейте сделать эти две подкормки в июне, и малина будет плодоносить без остановки: получите рекордный урожай
Автор: Алия Карачурина
Теги: малина советы
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