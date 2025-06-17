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Как приподнять кусты клубники и избежать гниения ягод: секреты опытного садовода

Как приподнять кусты клубники и избежать гниения ягод: секреты опытного садовода

19:19, 17 июн 2025

Нередко случается так, что по мере созревания клубника начинает портиться, подвергаясь грибковым заболеваниям из-за контакта с влажной почвой. Чтобы избежать этой досадной проблемы, важно принять меры по защите кустов.

Первый метод основан на использовании картонных подставок. Для этого понадобится запас картонных коробок. Следует разрезать их на листы и вырезать из них круглые диски с отверстием посередине для куста клубники. Затем эти диски размещают вокруг растений, просунув куст сквозь центральное отверстие. Пространство под дисками засыпается мульчей или грунтом для фиксации конструкции. Благодаря такой незамысловатой подставке спелые ягоды оказываются приподняты над почвой и не соприкасаются с источником сырости.

Вторым остроумным решением является использование одноразовых пластиковых вилок. Для этого два центральных зубца у вилок удаляются, после чего они вставляются в землю по обе стороны от куста клубники. Оставшиеся зубцы служат подпорками для плодоносящих ветвей, не позволяя ягодам касаться грунта. Этот простой и бюджетный способ идеально подходит для небольших грядок.

Еще одна креативная идея — изготовление «ожерелья» из пластиковой бутылки. Для этого у бутылки отрезается верхняя и нижняя части, а затем по боку делается продольный разрез. Получившийся цилиндр накладывается на куст таким образом, что ветви с ягодами свободно располагаются на бортиках конструкции, не соприкасаясь с землей. Этот метод также хорошо работает на компактных клубничных грядках.

Наряду с описанными самодельными приспособлениями, в качестве эффективного решения можно использовать и специальные пластиковые решетки или сетчатые конструкции, продающиеся в садовых магазинах. Они представляют собой ячеистые или сетчатые основания с отверстиями для высадки кустов клубники. Плодоносящие ветви свободно размещаются на этих решетках, оставаясь приподнятыми над поверхностью почвы.

Необычный метод для удвоения урожая клубники: используем кухонный продукт и секретный полив

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника
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