Идеальная морковь без трещин: секреты опытных огородников о важной июньской подкормке

19:19, 17 июн 2025

Морковь относится к неприхотливым культурам, но даже она нуждается в дополнительном питании, особенно на бедных почвах. Опытные огородники рекомендуют проводить подкормку через 2-3 недели после появления первых всходов. В средней полосе России этот период наступает примерно в середине июня. Своевременная подпитка растений позволяет стимулировать рост зеленой массы и заложить основу для формирования крупных корнеплодов.

Одним из лучших вариантов подкормки является простой, но эффективный раствор, содержащий азот – ключевой элемент для наращивания зелени. Приготовить его очень легко: в 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку мочевины или аммиачной селитры и добавьте 2 грамма янтарной кислоты. Последняя играет важную роль в укреплении иммунитета растений и повышении их устойчивости к неблагоприятным факторам, таким как засуха или болезни.

Приготовленным раствором следует полить морковь прямо по ботве, используя лейку с рассеивателем для равномерного распределения жидкости. Одной 10-литровой порции хватит для обработки 2 квадратных метров посадок. Эта несложная процедура обеспечит растениям необходимые питательные вещества, что в итоге позволит вырастить красивые, крупные и ровные корнеплоды без растрескивания и деформаций.

Автор: Алия Карачурина