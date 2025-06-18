Как правильно ухаживать за огурцами: эксперт объясняет, нужно ли обрезать усы у овоща – всё, что вы хотели знать

11:15, 18 июн 2025

В садоводческих кругах давно ведутся споры о том, нужно ли удалять хваткие усики у растений огурца. Многие опытные огородники убеждены, что избавление от этих отростков повышает урожайность. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

В самом деле, огуречные усы выглядят достаточно хрупкими, но играют жизненно важную роль для лазающей культуры. Благодаря им стебли надежно цепляются за опоры и шпалеры, получая необходимую для роста поддержку. Без этой природной лазалки огурцы просто стелились бы по грядкам, что негативно сказалось бы на их развитии и плодоношении.

По словам агронома Ксении Давыдовой, бытующее мнение о вредоносности усов для огуречных кустов является заблуждением, не имеющим под собой научного обоснования. "Регулярно обрезать усики у растений нет необходимости, - разъясняет эксперт. - Они не забирают питательные вещества, а лишь выполняют свою вспомогательную роль для нормальной вегетации культуры".

В отличие от усов, пасынки у огурцов действительно следует систематически удалять, чтобы сконцентрировать силы растения на формировании основных плодоносящих стеблей. Но что касается усиков - оставляйте их в покое, они друзья огородника в самом прямом смысле.

Автор: Вадим Рудаков