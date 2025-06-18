Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Как правильно ухаживать за огурцами: эксперт объясняет, нужно ли обрезать усы у овоща – всё, что вы хотели знать

Как правильно ухаживать за огурцами: эксперт объясняет, нужно ли обрезать усы у овоща – всё, что вы хотели знать

11:15, 18 июн 2025

В садоводческих кругах давно ведутся споры о том, нужно ли удалять хваткие усики у растений огурца. Многие опытные огородники убеждены, что избавление от этих отростков повышает урожайность. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

В самом деле, огуречные усы выглядят достаточно хрупкими, но играют жизненно важную роль для лазающей культуры. Благодаря им стебли надежно цепляются за опоры и шпалеры, получая необходимую для роста поддержку. Без этой природной лазалки огурцы просто стелились бы по грядкам, что негативно сказалось бы на их развитии и плодоношении.

По словам агронома Ксении Давыдовой, бытующее мнение о вредоносности усов для огуречных кустов является заблуждением, не имеющим под собой научного обоснования. "Регулярно обрезать усики у растений нет необходимости, - разъясняет эксперт. - Они не забирают питательные вещества, а лишь выполняют свою вспомогательную роль для нормальной вегетации культуры".

В отличие от усов, пасынки у огурцов действительно следует систематически удалять, чтобы сконцентрировать силы растения на формировании основных плодоносящих стеблей. Но что касается усиков - оставляйте их в покое, они друзья огородника в самом прямом смысле.

Как увеличить количество завязей огурцов в три раза: проверенный временем рецепт для июньской подкормки

Читайте также:

Как увеличить количество завязей огурцов в три раза: проверенный временем рецепт для июньской подкормки
Автор: Вадим Рудаков
Теги: огурцы советы
Читайте также

Не делайте этих ошибок при выращивании огурцов: агроном Давыдова предупреждает о потере урожая
Это интересно
Не делайте этих ошибок при выращивании огурцов: агроном Давыдова предупреждает о потере урожая
Всего пару действий — и огурцы начнут плодоносить без остановки: эта процедура увеличит урожайность — никаких подкормок не нужно
Это интересно
Всего пару действий — и огурцы начнут плодоносить без остановки: эта процедура увеличит урожайность — никаких подкормок не нужно
Стакан под куст — и урожай огурцов умножается на два: готовим белую «болтушку» за минуту и поливаем сразу после высадки
Это интересно
Стакан под куст — и урожай огурцов умножается на два: готовим белую «болтушку» за минуту и поливаем сразу после высадки
В период цветения перцев мудрые дачники делают это: после этого собирают богатый урожай — никаких подкормок не нужно
Это интересно
В период цветения перцев мудрые дачники делают это: после этого собирают богатый урожай — никаких подкормок не нужно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен