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Хитрость советских агрономов: как аптечный раствор с хозяйственным мылом помогает за ночь избавиться от тли на огороде

Хитрость советских агрономов: как аптечный раствор с хозяйственным мылом помогает за ночь избавиться от тли на огороде

10:14, 18 июн 2025

Одной из наиболее распространенных угроз для огородников является тля - крошечные насекомые, которые образуют целые колонии, высасывая соки из растений.

В те годы, когда химические инсектициды были редкостью, опытные агрономы изобретали действенные рецепты для борьбы с вредителями из подручных ингредиентов. Один из таких рецептов, переданный из уст в уста, дошел до наших дней и может стать настоящим спасением для современных огородников.

Для его приготовления понадобится обычное хозяйственное мыло, горячая и холодная вода, а также небольшое количество нашатырного спирта. Нарежьте 50 граммов мыла и растворите его в двух литрах горячей воды, размешивая до полного растворения. Затем добавьте восемь литров холодной воды и две столовые ложки нашатырного спирта. Тщательно перемешайте состав и перелейте его в распылитель.

Обработайте пораженные тлей растения, уделяя внимание нижней стороне листьев, где чаще всего скрываются колонии вредителей. Уже на следующее утро вы сможете оценить поразительный эффект – тля будет повержена!

Но если через некоторое время ненасытные насекомые вновь объявятся на вашем огороде, не расстраивайтесь. Просто повторите процедуру – и ваши культуры снова будут в безопасности. К тому же, этот раствор не только избавит растения от тли, но и обогатит их азотом, столь необходимым для роста и развития.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: тля
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