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Как опытные садоводы уничтожают клопов на малине: проверенное временем средство за копейки творит чудеса

Как опытные садоводы уничтожают клопов на малине: проверенное временем средство за копейки творит чудеса

10:31, 19 июн 2025

В предвкушении сладкого урожая многие садоводы сталкиваются с досадной проблемой — клопами, портящими вкус и внешний вид малины. Эти прожорливые вредители не только оставляют неприятный запах на ягодах, но и существенно снижают урожайность кустарников. Как же справиться с этой напастью, не прибегая к химическим препаратам? Природа сама предлагает эффективные и безопасные решения.

В арсенале опытных агрономов есть два проверенных средства для борьбы с клопами. Первое из них — луковая шелуха, которая зарекомендовала себя как настоящий убийца не только клопов, но и целого ряда других вредителей, включая паутинного клеща, пиявок, медяницу, плодожорку и тлю.

Чтобы приготовить этот природный репеллент, необходимо взять 200-300 граммов луковой шелухи и залить ее 10 литрами воды. Настаивать смесь следует не менее 5 дней. Полученным раствором тщательно опрыскать кусты малины, и клопы, словно по мановению волшебной палочки, исчезнут с ваших грядок.

Второй безотказный способ — горчичный настой. Для его приготовления потребуется 100 граммов сухого горчичного порошка, который необходимо развести в одном литре теплой воды. Затем добавить еще 9 литров воды и тщательно перемешать. Полученным раствором также опрыскать кусты малины, и вредители постараются избегать ваших угодий.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клопы малина
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