Забудьте про дорогие удобрения! Эти три бесплатных компонента заставят ваши помидоры плодоносить как никогда быстро

10:23, 19 июн 2025

В летние месяцы основной задачей дачников становится получение максимального урожая с грядок. Особое внимание уделяется выращиванию томатов — одной из самых популярных огородных культур. На рынке представлено множество сортов, приспособленных к различным климатическим условиям и типам почв. Однако даже выбрав подходящий сорт, огородники сталкиваются с необходимостью обеспечить помидорным кустам надлежащий уход для обильного плодоношения.

В этом труде большую роль играют подкормки, которые помогают улучшить состав грунта и снабжают растения необходимыми питательными веществами. Многие дачники отдают предпочтение готовым промышленным удобрениям. Однако опытные огородники зачастую прибегают к старинным рецептам, используя подручные ингредиенты для приготовления питательных растворов и настоев.

Одним из таких проверенных рецептов делится агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова. По её словам, отличным подспорьем для томатов станет отвар из гвоздики, луковой шелухи, чёрного чая и кофейной гущи. Этот состав буквально наполнен целым комплексом необходимых микроэлементов — калия, магния, азота, марганца, фосфора и других веществ.

Для приготовления подкормки требуется столовая ложка гвоздики, шелуха с нескольких луковиц, 300 мл воды и содержимое двух пакетиков чёрного чая. При желании можно добавить и кофейную гущу. Все ингредиенты помещаются в кастрюлю, доводятся до кипения и томятся на плите в течение четверти часа. Затем концентрированный отвар процеживают и разбавляют ведром воды. Этим раствором рекомендуется подкармливать помидорные кусты каждые три недели на протяжении всего вегетационного периода.

Автор: Алия Карачурина