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Забудьте про дорогие удобрения! Эти три бесплатных компонента заставят ваши помидоры плодоносить как никогда быстро

Забудьте про дорогие удобрения! Эти три бесплатных компонента заставят ваши помидоры плодоносить как никогда быстро

10:23, 19 июн 2025

В летние месяцы основной задачей дачников становится получение максимального урожая с грядок. Особое внимание уделяется выращиванию томатов — одной из самых популярных огородных культур. На рынке представлено множество сортов, приспособленных к различным климатическим условиям и типам почв. Однако даже выбрав подходящий сорт, огородники сталкиваются с необходимостью обеспечить помидорным кустам надлежащий уход для обильного плодоношения.

В этом труде большую роль играют подкормки, которые помогают улучшить состав грунта и снабжают растения необходимыми питательными веществами. Многие дачники отдают предпочтение готовым промышленным удобрениям. Однако опытные огородники зачастую прибегают к старинным рецептам, используя подручные ингредиенты для приготовления питательных растворов и настоев.

Одним из таких проверенных рецептов делится агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова. По её словам, отличным подспорьем для томатов станет отвар из гвоздики, луковой шелухи, чёрного чая и кофейной гущи. Этот состав буквально наполнен целым комплексом необходимых микроэлементов — калия, магния, азота, марганца, фосфора и других веществ.

Для приготовления подкормки требуется столовая ложка гвоздики, шелуха с нескольких луковиц, 300 мл воды и содержимое двух пакетиков чёрного чая. При желании можно добавить и кофейную гущу. Все ингредиенты помещаются в кастрюлю, доводятся до кипения и томятся на плите в течение четверти часа. Затем концентрированный отвар процеживают и разбавляют ведром воды. Этим раствором рекомендуется подкармливать помидорные кусты каждые три недели на протяжении всего вегетационного периода.

Как удвоить урожай высокорослых помидоров в июне: эффективный метод без необходимости в подкормках

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры подкормка
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