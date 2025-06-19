Созреют за 60 дней: Агроном Давыдова назвала 4 способа ускорить созревание томатов — биологическая зрелость любого сорта будет как у раннеспелого

09:59, 19 июн 2025

Дачный сезон в самом разгаре, а вы все еще ждете, когда же созреют долгожданные помидоры? Безусловно, ничто не может сравниться с ярким вкусом только что сорванных с куста спелых плодов. Однако нередко бывает так, что урожай томатов запаздывает, и ожидание кажется вечным. В этом случае опытные огородники прибегают к проверенным методам стимуляции созревания.

Агроном Ксения Давыдова делится четырьмя эффективными способами ускорить налив помидоров, которые под силу даже начинающим дачникам.

Первый прием — опрыскивание кустов молочным раствором с добавлением йода. Для приготовления этого натурального стимулятора достаточно растворить 10 капель йода в литре нежирного молока, а затем развести полученную смесь в 10-литровом ведре воды. Тщательно опрыскайте каждое растение, и уже через несколько дней вы заметите положительный эффект.

Второй метод предполагает своевременное удаление новых бутонов. Если молодые плоды еще не созрели, а на кустах уже завязались новые цветочные почки, от них необходимо избавиться. В противном случае энергия растения будет направлена именно на их развитие, а созревание имеющихся помидоров замедлится.

Третий способ актуален для низкорослых и среднерослых кустов томатов. Агроном Давыдова рекомендует убрать все лишние цветоносы, чтобы растение могло сконцентрировать силы на формировании уже имеющихся плодов.

Наконец, четвертый метод — удаление пасынков и нижних листьев. Особенно важно избавиться от листвы на тех участках куста, где уже имеются спелые помидоры. Это позволит высвободить дополнительные ресурсы для окончательного созревания оставшихся зеленых плодов.

Автор: Алия Карачурина