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Это удобрение убивает вашу морковь: чего не знают многие дачники о подкормках

Это удобрение убивает вашу морковь: чего не знают многие дачники о подкормках

10:50, 20 июн 2025

На многих огородах по всей стране можно услышать советы использовать навоз для подкормки моркови. Однако этот широко распространенный подход может нанести непоправимый вред урожаю. Агроном Ксения Давыдова развеивает миф о пользе навоза для выращивания сочных и крупных корнеплодов.

По словам эксперта, навоз действительно стимулирует рост моркови, но не тот, которого ожидают садоводы. Обогащенный азотом и калием, навоз провоцирует буйное развитие зеленой массы в ущерб корнеплодам. В результате морковь тратит все имеющиеся ресурсы на наращивание пышной ботвы, оставляя корнеплоды мелкими и невзрачными.

«Морковь относится к культурам, которым требуются сбалансированные минеральные удобрения для формирования крупных и сочных корнеплодов», — поясняет Давыдова. «Навоз создает избыток питательных веществ, стимулирующих рост надземной части растения, но бедных фосфором, необходимым для развития корневой системы.»

Однако садоводам не стоит полностью отказываться от подкормки. Вместо навоза эксперты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием, но с умеренным содержанием азота. При правильном балансе питательных веществ морковь будет направлять больше ресурсов на формирование сочных и крупных корнеплодов вместо избыточной зелени.

Давыдова напоминает, что перебор с удобрениями любого типа также может нанести вред урожаю. Ключом к успеху является грамотное соблюдение инструкций по применению и своевременное внесение подкормки на разных стадиях роста культуры.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: морковь подкормка
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