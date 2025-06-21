Три ключевые ошибки в поливе огурцов, которые совершают 90% дачников: как избежать провала урожая

12:58, 21 июн 2025

Одной из наиболее распространенных ошибок при поливе огурцов является использование холодной воды. Многие огородники, к сожалению, игнорируют тот факт, что холодная вода может нанести вред корневой системе растений, замедляя их рост и развитие. Чтобы предотвратить такие негативные последствия, необходимо поливать огурцы исключительно водой комнатной температуры. Это правило особенно важно соблюдать в жаркие летние дни, когда растения особенно чувствительны к перепадам температур.

Еще одной распространенной ошибкой, которую совершают многие огородники, является полив огурцов сверху, прямо по листьям и стеблям. Такой метод полива способствует развитию грибковых заболеваний и повреждению цветков, что, в свою очередь, негативно сказывается на урожайности. Вместо этого рекомендуется поливать огурцы непосредственно у основания растения или использовать систему капельного полива, которая обеспечивает равномерное увлажнение почвы без излишнего смачивания надземной части растений.

Третья распространенная ошибка при поливе огурцов — выбор неподходящего времени суток. Поливать огурцы в жаркий полдень категорически не рекомендуется, поскольку в это время вода быстро испаряется, не успевая впитаться в почву. В результате растения страдают от нехватки влаги, а на стеблях могут появиться ожоги от перегрева. Лучшим временем для полива считаются утренние часы, когда почва успевает впитать влагу до наступления жары.

Не забывайте также о важности регулярного полива: до цветения растения требуют около 5 литров воды на 1 квадратный метр грядки, а в период цветения и плодоношения эта норма увеличивается до 12 литров.

Автор: Алия Карачурина