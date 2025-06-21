Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Три ключевые ошибки в поливе огурцов, которые совершают 90% дачников: как избежать провала урожая

Три ключевые ошибки в поливе огурцов, которые совершают 90% дачников: как избежать провала урожая

12:58, 21 июн 2025

Одной из наиболее распространенных ошибок при поливе огурцов является использование холодной воды. Многие огородники, к сожалению, игнорируют тот факт, что холодная вода может нанести вред корневой системе растений, замедляя их рост и развитие. Чтобы предотвратить такие негативные последствия, необходимо поливать огурцы исключительно водой комнатной температуры. Это правило особенно важно соблюдать в жаркие летние дни, когда растения особенно чувствительны к перепадам температур.

Еще одной распространенной ошибкой, которую совершают многие огородники, является полив огурцов сверху, прямо по листьям и стеблям. Такой метод полива способствует развитию грибковых заболеваний и повреждению цветков, что, в свою очередь, негативно сказывается на урожайности. Вместо этого рекомендуется поливать огурцы непосредственно у основания растения или использовать систему капельного полива, которая обеспечивает равномерное увлажнение почвы без излишнего смачивания надземной части растений.

Третья распространенная ошибка при поливе огурцов — выбор неподходящего времени суток. Поливать огурцы в жаркий полдень категорически не рекомендуется, поскольку в это время вода быстро испаряется, не успевая впитаться в почву. В результате растения страдают от нехватки влаги, а на стеблях могут появиться ожоги от перегрева. Лучшим временем для полива считаются утренние часы, когда почва успевает впитать влагу до наступления жары.

Не забывайте также о важности регулярного полива: до цветения растения требуют около 5 литров воды на 1 квадратный метр грядки, а в период цветения и плодоношения эта норма увеличивается до 12 литров.

Как правильно ухаживать за огурцами: эксперт объясняет, нужно ли обрезать усы у овоща – всё, что вы хотели знать

Читайте также:

Как правильно ухаживать за огурцами: эксперт объясняет, нужно ли обрезать усы у овоща – всё, что вы хотели знать
Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы полив
Читайте также

Не делайте этих ошибок при выращивании огурцов: агроном Давыдова предупреждает о потере урожая
Это интересно
Не делайте этих ошибок при выращивании огурцов: агроном Давыдова предупреждает о потере урожая
Умные дачники поливают огурцы после высадки в теплицу именно так: позже не знают, куда девать урожай — удобрения точно не пригодятся
Это интересно
Умные дачники поливают огурцы после высадки в теплицу именно так: позже не знают, куда девать урожай — удобрения точно не пригодятся
Огурцы это не переносят при выращивании в теплице: вот каких ошибок следует избегать для сохранения урожая
Это интересно
Огурцы это не переносят при выращивании в теплице: вот каких ошибок следует избегать для сохранения урожая
Как избавиться от корневой гнили огурцов: поможет обычная пластиковая бутылка
Это интересно
Как избавиться от корневой гнили огурцов: поможет обычная пластиковая бутылка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен