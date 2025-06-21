Больше никаких улиток и слизней: это средство спасает мою капусту от всех вредителей за полчаса

12:47, 21 июн 2025

В борьбе с насекомыми-вредителями, атакующими садовые растения, многие огородники прибегают к химическим средствам защиты. Однако существуют более экологичные и безопасные методы, не уступающие по эффективности промышленным инсектицидам. Одним из таких натуральных решений является приготовление специального раствора на основе подручных ингредиентов.

Эксперт видео-канала об огородничестве делится проверенным рецептом эффективного биоинсектицида домашнего приготовления.

Для создания этого природного репеллента вам понадобятся горчичный порошок, кальцинированная сода и молотый красный перец. Сначала необходимо настоять горчичный раствор: развести 5 столовых ложек горчицы в литре горячей воды около 50°C и оставить на 3 дня. Затем полученную смесь перелить в ведро с водой, добавив 2 ст. л. соды и 1 ст. л. молотого перца.

Тщательно перемешав приготовленный раствор, его необходимо использовать для полива или опрыскивания листьев капусты. Уже через полчаса после обработки не останется ни единого вредителя — даже самые устойчивые насекомые моментально погибнут. Одной такой профилактической обработки хватает примерно на месяц, после чего ее рекомендуется повторить.

Оставшийся раствор биоинсектицида можно с успехом применять для опрыскивания других овощных и ягодных культур на приусадебном участке. Опытные садоводы советуют поливать капусту вечером, чтобы влага поступала к корням ночью без избыточного испарения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: sandrablog.net