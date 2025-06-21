Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Больше никаких улиток и слизней: это средство спасает мою капусту от всех вредителей за полчаса

Больше никаких улиток и слизней: это средство спасает мою капусту от всех вредителей за полчаса

12:47, 21 июн 2025

В борьбе с насекомыми-вредителями, атакующими садовые растения, многие огородники прибегают к химическим средствам защиты. Однако существуют более экологичные и безопасные методы, не уступающие по эффективности промышленным инсектицидам. Одним из таких натуральных решений является приготовление специального раствора на основе подручных ингредиентов.

Эксперт видео-канала об огородничестве делится проверенным рецептом эффективного биоинсектицида домашнего приготовления.

Для создания этого природного репеллента вам понадобятся горчичный порошок, кальцинированная сода и молотый красный перец. Сначала необходимо настоять горчичный раствор: развести 5 столовых ложек горчицы в литре горячей воды около 50°C и оставить на 3 дня. Затем полученную смесь перелить в ведро с водой, добавив 2 ст. л. соды и 1 ст. л. молотого перца.

Тщательно перемешав приготовленный раствор, его необходимо использовать для полива или опрыскивания листьев капусты. Уже через полчаса после обработки не останется ни единого вредителя — даже самые устойчивые насекомые моментально погибнут. Одной такой профилактической обработки хватает примерно на месяц, после чего ее рекомендуется повторить.

Оставшийся раствор биоинсектицида можно с успехом применять для опрыскивания других овощных и ягодных культур на приусадебном участке. Опытные садоводы советуют поливать капусту вечером, чтобы влага поступала к корням ночью без избыточного испарения.

Как получить плотные и сочные кочаны капусты без болезней: эти подкормки необходимы уже сейчас

Читайте также:

Как получить плотные и сочные кочаны капусты без болезней: эти подкормки необходимы уже сейчас
Автор: Алия Карачурина
Фото: sandrablog.net
Теги: капуста вредители
Читайте также

Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай
Сад и огород
Тля боится его, как огня: этот адский эликсир спасет ваш урожай
Колорадский жук будет обходить участок стороной: обрабатываю кусты картофеля средством из 2 ингредиентов — результат моментальный
Это интересно
Колорадский жук будет обходить участок стороной: обрабатываю кусты картофеля средством из 2 ингредиентов — результат моментальный
Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году
Это интересно
Беру пипетку и иду к цветам: несколько капель на 1 стакан воды — и можно наслаждаться волшебством бутонизации 365 дней в году
Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем
Это интересно
Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен