Удивительный способ избавиться от тли за одну ночь: простое решение для садоводов

12:45, 21 июн 2025

Проблема надоедливых насекомых-вредителей, высасывающих соки из растений, знакома каждому дачнику. Одним из самых распространенных и назойливых врагов является тля.

В арсенале борьбы с тлей можно найти совершенно неожиданный, но крайне эффективный инструмент — обычную зубную пасту. Как поясняет агроном Ксения Давыдова, для приготовления инсектицидного раствора необходимо развести одну столовую ложку зубной пасты в двух литрах воды. Полученную смесь следует перелить в распылитель и тщательно обработать ею растения, пораженные тлей.

Опрыскивание рекомендуется проводить дважды в день — утром и вечером. Уже на следующий день после такой обработки вредоносные насекомые исчезнут, оставив ваши драгоценные культуры в покое. Зубная паста, содержащая мельчайшие абразивные частицы, буквально сметает тлю с листьев и стеблей, не нанося вреда самим растениям.

Помимо этого простого, но эффективного метода, для отпугивания тли можно использовать природные репелленты. Высаживайте рядом с вашими грядками кошачью мяту, лук и чеснок — их резкие ароматы отталкивают вредителей. Привлекайте на участок полезных насекомых, таких как наездники и божьи коровки, разбив клумбы с укропом, клевером, фенхелем и тысячелистником. Учтите, что циннии, георгины, астры, горчица и настурция притягивают тлю и могут использоваться в качестве растений-приманок.

Автор: Алия Карачурина