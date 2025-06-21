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Опытные дачники давно так делают: закапываю это под каждый куст клубники и собираю обилие ягод — совет агронома

Опытные дачники давно так делают: закапываю это под каждый куст клубники и собираю обилие ягод — совет агронома

11:49, 21 июн 2025

Агроном Ксения Давыдова поделилась интересным методом, который поможет дачникам собрать обильный урожай клубники.

Оказывается, идеальным компаньоном для ягоды является… чеснок! Эти, казалось бы, несовместимые культуры прекрасно уживаются вместе, не мешая росту и развитию друг друга.

Но польза от такого соседства не ограничивается лишь экономией места на участке. Чеснок выступает в роли природного защитника клубники, отпугивая вредных насекомых, в частности, жука-долгоносика. Этот метод прошел проверку временем и доказал свою эффективность на протяжении многих сезонов.

Для достижения наилучшего результата Давыдова рекомендует высаживать один-два зубчика чеснока рядом с каждым кустом клубники. Важно соблюдать дистанцию в 10-15 сантиметров между растениями, чтобы не препятствовать их росту.

Интересно отметить, что чеснок полезен не только в саду. Это растение широко применяется в кулинарии и медицине. Регулярное употребление чеснока способствует улучшению пищеварения, уничтожая вредные микроорганизмы в кишечнике и стимулируя выработку пищеварительных ферментов. Кроме того, его используют для лечения различных желудочно-кишечных расстройств, включая метеоризм, колит и запоры.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника
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