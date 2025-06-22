Насыпала это у грядок — и слизней больше не вижу — ушли с огорода целой колонией: теперь зверствуют у соседей

11:49, 22 июн 2025

Многие садоводы сталкиваются с извечной проблемой — нашествием слизняков и улиток. Эти небольшие, но прожорливые создания способны нанести серьезный урон посадкам, оставляя огородников в отчаянии. Однако не все так безнадежно, как может показаться на первый взгляд. Innovative методы борьбы с вредителями существуют, и они могут быть не только эффективными, но и экологически безопасными.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась с изданием «Хибины» оригинальным способом отпугивания моллюсков, который может стать настоящим спасением для садоводов. Этот метод основан на использовании натуральных компонентов, легкодоступных каждому.

Основой защитного барьера служат обычные сосновые шишки. Их можно легко найти в ближайшем лесу или парке. Шишки необходимо измельчить до состояния крупных фрагментов с острыми краями. Именно эта особенность делает их неприятными для слизней и улиток, которые предпочитают гладкие поверхности для передвижения.

Чтобы усилить защитные свойства барьера, измельченные шишки рекомендуется посыпать молотым красным перцем. Этот пряный ингредиент не только усиливает отпугивающий эффект, но и оказывает на вредителей раздражающее действие. Комбинация острых краев шишек и жгучего перца создает для моллюсков непреодолимое препятствие.

Применение этого метода достаточно просто: достаточно соорудить защитный периметр из подготовленной смеси вокруг растений, нуждающихся в защите. Слизни и улитки, пытаясь преодолеть этот барьер, сталкиваются с физическим дискомфортом от острых краев и химическим раздражением от перца. В результате вредители предпочитают покинуть защищенную территорию в поисках более доступной пищи.

Важно отметить, что при борьбе с вредителями следует соблюдать осторожность. Некоторые виды слизней, особенно крупные, могут быть ядовитыми. Поэтому не рекомендуется собирать их голыми руками. Лучше использовать перчатки или специальные инструменты для удаления вредителей.

Этот естественный метод защиты сада не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды. Он позволяет избежать использования химических средств, которые могут нанести вред полезным насекомым и растениям. Кроме того, такой подход экономичен и доступен каждому садоводу, независимо от бюджета и опыта.

Автор: Алия Карачурина