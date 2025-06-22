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Малина не растет и не плодоносит: Агроном Давыдова назвала 7 главных причин и дала советы по увеличению урожайности

Малина не растет и не плодоносит: Агроном Давыдова назвала 7 главных причин и дала советы по увеличению урожайности

11:07, 22 июн 2025

Нередко садоводы сталкиваются с проблемами роста и плодоношения малины. Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась с читателями ценными рекомендациями по уходу за малиной, которые помогут превратить даже самый скромный кустарник в настоящий источник обильного урожая.

Первостепенное значение для успешного выращивания малины имеет выбор правильного места посадки. Давыдова подчеркивает, что эта культура не терпит тени и требует солнечного участка для оптимального развития. Если ваши кусты страдают от недостатка света, не стесняйтесь их пересадить — это может стать ключом к решению проблемы.

Не менее важно следить за плотностью посадки. Агроном рекомендует проводить своевременное прореживание кустов, оставляя лишь наиболее перспективные побеги. Этот процесс лучше всего осуществлять в июне, когда ягоды еще не созрели, а молодая поросль только начинает набирать силу.

Правильная обрезка играет важную роль в формировании здоровых и продуктивных растений. Давыдова советует укорачивать верхушки кустов примерно на 10 см в июле, что стимулирует развитие боковых побегов и увеличивает урожайность.

Питание растений — еще один ключевой фактор успеха. Эксперт рекомендует вносить под каждый куст ведро перегноя после завязывания ягод. Такая подкормка не только обеспечит растения необходимыми питательными веществами, но и поможет сохранить влагу в почве.

После сбора урожая важно не забывать об уходе за кустами. Удаление отплодоносивших стеблей и внесение смеси перегноя с суперфосфатом под каждое растение создаст оптимальные условия для подготовки к следующему сезону.

Давыдова обращает особое внимание на необходимость подвязки малиновых стеблей к шпалере. Эта мера защитит хрупкие ветви от повреждений ветром, особенно в период созревания ягод.

Наконец, агроном подчеркивает важность выбора качественного посадочного материала. Предпочтение следует отдавать здоровым саженцам, адаптированным к местным условиям.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: малина советы
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