5 граммов на ведро — и проволочника на картофеле не наблюдаю уже 5 лет: и яд для вредителей, и подкормка для растений — урожай вырос вдвое

11:40, 23 июн 2025

Садоводы давно ищут способы избавления от проволочника — одного из самых упорных вредителей огородных культур. Недавно агроном Ксения Давыдова поделилась простым, но действенным методом борьбы с этим насекомым, который может значительно облегчить жизнь дачникам.

Центральное место в предложенном Давыдовой способе занимает обычная марганцовка. Эксперт рекомендует приготовить раствор, смешав 5 граммов перманганата калия с 10 литрами воды. Этим составом нужно щедро полить картофельные грядки. Такой подход позволяет убить сразу двух зайцев: для картофеля раствор служит питательной подкормкой, богатой калием, а для проволочника он становится смертельным ядом.

Важно отметить, что эффективность этого метода подтверждена практикой. Давыдова подчеркивает, что регулярное применение раствора марганцовки дает заметные результаты в борьбе с вредителем.

Агроном также обращает внимание на другие факторы, влияющие на распространение проволочника. По ее словам, этот вредитель не любит рыхлую почву, но его привлекает пырей. Исходя из этого, Давыдова советует либо полностью избавиться от пырея на участке, либо высадить рядом с ним бобовые культуры, которые отпугивают проволочника.

Для тех, кто не знаком с этим вредителем, стоит пояснить: проволочник — это личинка жука-щелкуна. Это многолетний вредитель, цикл развития которого в почве длится 4-5 лет. Особенно опасен он для картофеля, клубни которого повреждает больше всего.

Автор: Алия Карачурина