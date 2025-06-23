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Две ложки средства из кухни — и все муравьи исчезают: садовод с 30-летним стажем назвал действенный способ избавления от вредителя за короткий срок

Две ложки средства из кухни — и все муравьи исчезают: садовод с 30-летним стажем назвал действенный способ избавления от вредителя за короткий срок

10:13, 23 июн 2025

Дачники и садоводы часто сталкиваются с неожиданными соседями, которые могут нанести серьезный урон их участкам. Одними из таких незваных гостей являются муравьи — маленькие, но чрезвычайно организованные насекомые, способные в кратчайшие сроки колонизировать огород или сад. Несмотря на свою репутацию трудолюбивых созданий, муравьи могут стать настоящим бедствием для садоводов.

Казалось бы, небольшая колония этих насекомых не должна вызывать особого беспокойства. Однако опытные дачники знают, как быстро маленький муравейник может разрастись до внушительных размеров. Буквально за несколько дней скромное поселение превращается в огромный муравьиный мегаполис, угрожающий благополучию растений на участке.

Вопреки распространенному мнению, муравьи приносят садам и огородам больше вреда, чем пользы. Одна из главных проблем заключается в том, что эти насекомые активно распространяют тлю — настоящего врага садовых культур. Кроме того, муравьи часто облюбовывают теплицы, привлеченные теплом и сухостью, что создает дополнительные сложности для владельцев дачных участков.

Учитывая потенциальный ущерб, который могут нанести эти маленькие вредители, важно действовать быстро и решительно при обнаружении муравьиных колоний. Но как эффективно бороться с этими насекомыми, не прибегая к агрессивным химическим средствам?

Интересный совет предложил Петр Борисов, огородник с тридцатилетним стажем, в своем Дзен-канале «Донецкий дачник». Он рекомендует использовать доступное и экологичное средство — красный перец. Это простое, но действенное решение основано на том, что муравьи не переносят жгучее вещество, содержащееся в перце.

Применить это средство можно двумя способами. Первый — просто посыпать входы в муравейник молотым красным перцем. Второй вариант предполагает приготовление водного раствора: нужно растворить две чайные ложки перца в литре воды и полить этой смесью муравейник.

Для достижения максимального эффекта Борисов советует повторять процедуру в течение нескольких дней. При регулярном применении этого метода муравьи вскоре покинут свое жилище, не выдержав «острых» условий обитания.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: муравьи вредители советы
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