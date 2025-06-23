Огурцы будете собирать бочками до самых заморозков: борная кислота творит чудеса — но есть один нюанс

09:37, 23 июн 2025

Огородники всегда в поиске способов улучшить урожай своих культур. Особое внимание уделяется огурцам — популярному овощу, который требует определенного ухода для получения обильного урожая. Одним из ключевых элементов в этом процессе является правильное применение борной кислоты.

Борная кислота давно зарекомендовала себя как отличное средство для стимуляции роста и профилактики заболеваний огурцов. Однако многие дачники сталкиваются с проблемой ее эффективного использования. Специалисты из телеграм-канала «Советы биолога» раскрыли секрет приготовления наиболее действенного раствора.

Главный нюанс заключается в том, что борная кислота плохо растворяется в холодной воде. Попытки размешать ее в прохладной жидкости не приведут к желаемому результату. Чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо соблюдать определенную технологию приготовления раствора.

Оптимальный способ приготовления включает следующие шаги: возьмите чайную ложку борной кислоты и растворите ее в половине литра воды, нагретой до 60 градусов Цельсия. Тщательно перемешайте компоненты и дайте раствору остыть. После этого добавьте еще 2 литра чистой воды, чтобы довести температуру рабочей жидкости до 22-25 градусов.

Полученным составом рекомендуется опрыскивать листья и плети огурцов. При правильном применении этого средства вы сможете наслаждаться здоровыми и урожайными растениями вплоть до наступления первых заморозков.

Важно отметить, что бор, попадая на растение, не перераспределяется по его тканям. Поэтому обработку огурцов следует проводить очень тщательно, но только один раз. Повторное применение может привести к передозировке, превратив полезное удобрение в опасный для растений яд.

Автор: Алия Карачурина