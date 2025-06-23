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Сгниют все корни: Дачникам рассказали, как не надо поливать растения в жару и когда это лучше делать

Сгниют все корни: Дачникам рассказали, как не надо поливать растения в жару и когда это лучше делать

09:28, 23 июн 2025

Садоводы и огородники часто сталкиваются с непростой задачей — как правильно ухаживать за растениями в условиях повышенных температур. Юлия Мешалкина, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», поделилась ценными рекомендациями по этому вопросу.

Высокие температуры существенно замедляют рост растений и затрудняют усвоение ими питательных веществ. В таких условиях даже небольшой дождь не решает проблему недостатка влаги — он лишь слегка увлажняет верхний слой почвы. Поэтому после кратковременных осадков растениям все равно требуется дополнительный полив.

Однако Мешалкина предостерегает от чрезмерного усердия при поливе. Избыток воды может привести к размыванию почвы, повышению ее кислотности и, как следствие, загниванию корневой системы растений. Кроме того, в жаркую погоду растения нередко сбрасывают завязи плодов, что также следует учитывать при уходе за ними.

Эксперт предлагает простой и эффективный способ определения необходимости полива газона. Достаточно взять обычный карандаш и попробовать воткнуть его в землю. Если карандаш легко входит в почву на глубину 7-10 сантиметров, это означает, что влаги в земле достаточно. Еще одним индикатором сухости почвы служит изменение цвета травы: если она приобретает серо-зеленый оттенок вместо привычного изумрудно-зеленого, это сигнал о необходимости полива.

Интересно, что в отличие от распространенного мнения, в жаркую погоду полив можно производить даже в дневное время. По словам Мешалкиной, вода помогает траве охладиться, что особенно важно в периоды сильной жары.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: полив советы
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