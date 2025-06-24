Проволочник вспомнит ваш огород, как страшный сон: 2 эффективных способа спасти картофель — совет агронома

14:03, 24 июн 2025

Проволочник, личинка жука-щелкуна, получил свое название из-за характерной твердой оболочки, напоминающей кусочек проволоки. Этот вредитель славится своей способностью прогрызать ходы в корнеплодах, делая их непригодными для употребления. Агроном Ксения Давыдова поделилась эффективными методами борьбы с этим коварным врагом огородников.

Главным оружием в арсенале садоводов против проволочника оказывается обычный чистотел — растение, широко известное своими лечебными свойствами. Однако в данном случае чистотел выступает как природный инсектицид. Сок этого растения оказывает угнетающее действие на пищеварительную систему вредителя. Для достижения максимального эффекта Давыдова рекомендует равномерно распределить чистотел по всему участку, где предположительно обитает проволочник, а затем тщательно измельчить растение лопатой.

Интересно отметить, что чистотел эффективен не только против проволочника. Вещества, содержащиеся в этом растении, успешно борются с целым рядом других вредителей, включая земляную блошку, капустную бабочку, тлю, листовертку и моль. Кроме того, чистотел часто используется в народной медицине как фитопрепарат для очищения организма.

Еще один простой, но действенный способ отпугнуть проволочника — использование луковой шелухи. При посадке картофеля рекомендуется помещать луковую шелуху непосредственно в лунки. Однако Давыдова подчеркивает, что для достижения наилучшего результата следует комбинировать этот метод с применением чистотела после посадки.

Автор: Алия Карачурина