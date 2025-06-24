Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Огурцы только этого и ждут: питательная подкормка увеличит плодоношение в 5 раз — другие удобрения даже рассматривать не стоит

Огурцы только этого и ждут: питательная подкормка увеличит плодоношение в 5 раз — другие удобрения даже рассматривать не стоит

11:35, 24 июн 2025

С наступлением июня многие огородники ожидают активного роста и плодоношения огурцов. Однако нередко случается, что растения не оправдывают надежд: слабо цветут, медленно развиваются и не спешат радовать хозяев обильным урожаем. Причиной такого поведения культуры может быть нехватка питательных веществ. Рассмотрим, как решить эту проблему и помочь огурцам раскрыть свой потенциал.

Эксперты в области садоводства рекомендуют обратить внимание на гумат калия — универсальное удобрение, способное обеспечить огурцы всеми необходимыми элементами для полноценного развития. Этот препарат эффективен на всех стадиях роста растений и может значительно повысить их продуктивность.

Для приготовления питательного раствора достаточно смешать 100 мл гумата калия с 10 литрами воды. Полученную смесь используют для полива огурцов. Важно помнить, что чрезмерное усердие в подкормке может навредить растениям. Оптимальный интервал между процедурами составляет 10-15 дней. При соблюдении этого режима садоводы отмечают увеличение урожайности в среднем в пять раз.

Гумат калия отличается универсальностью применения. Помимо корневого полива, его можно использовать для внекорневой подкормки, опрыскивая листья растений. Такой метод особенно эффективен для быстрого восполнения дефицита питательных веществ.

При уходе за огурцами следует учитывать их биологические особенности. Эта культура не столь требовательна к аэрации почвы, как к постоянному увлажнению. Недопустимо позволять грунту под огурцами пересыхать. Однако после полива важно воздержаться от рыхления почвы, чтобы не нарушить корневую систему растений.

Огурцы будете собирать бочками до самых заморозков: борная кислота творит чудеса — но есть один нюанс

Читайте также:

Огурцы будете собирать бочками до самых заморозков: борная кислота творит чудеса — но есть один нюанс
Автор: Алия Карачурина
Фото: myteplic.com
Теги: огурцы советы
Читайте также

Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете
Это интересно
Огурцы будете собирать до поздней осени, урожаем поделитесь со всеми: ушлые дачники используют 2 аптечных средства — о проблемах с вредителями и заболеваниями забудете
Мудрые дачники после высадки огурцов в грунт используют это удобрение: идеальная подкормка для рекордного урожая
Это интересно
Мудрые дачники после высадки огурцов в грунт используют это удобрение: идеальная подкормка для рекордного урожая
+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников
Это интересно
+150% к урожаю огурцов: секретная подкормка от авторитетных дачников
Пойдут хрустящие и вкусные огурцы: специалист рассказал бабушкин метод, проверенный годами
Это интересно
Пойдут хрустящие и вкусные огурцы: специалист рассказал бабушкин метод, проверенный годами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен