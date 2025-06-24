Огурцы только этого и ждут: питательная подкормка увеличит плодоношение в 5 раз — другие удобрения даже рассматривать не стоит

11:35, 24 июн 2025

С наступлением июня многие огородники ожидают активного роста и плодоношения огурцов. Однако нередко случается, что растения не оправдывают надежд: слабо цветут, медленно развиваются и не спешат радовать хозяев обильным урожаем. Причиной такого поведения культуры может быть нехватка питательных веществ. Рассмотрим, как решить эту проблему и помочь огурцам раскрыть свой потенциал.

Эксперты в области садоводства рекомендуют обратить внимание на гумат калия — универсальное удобрение, способное обеспечить огурцы всеми необходимыми элементами для полноценного развития. Этот препарат эффективен на всех стадиях роста растений и может значительно повысить их продуктивность.

Для приготовления питательного раствора достаточно смешать 100 мл гумата калия с 10 литрами воды. Полученную смесь используют для полива огурцов. Важно помнить, что чрезмерное усердие в подкормке может навредить растениям. Оптимальный интервал между процедурами составляет 10-15 дней. При соблюдении этого режима садоводы отмечают увеличение урожайности в среднем в пять раз.

Гумат калия отличается универсальностью применения. Помимо корневого полива, его можно использовать для внекорневой подкормки, опрыскивая листья растений. Такой метод особенно эффективен для быстрого восполнения дефицита питательных веществ.

При уходе за огурцами следует учитывать их биологические особенности. Эта культура не столь требовательна к аэрации почвы, как к постоянному увлажнению. Недопустимо позволять грунту под огурцами пересыхать. Однако после полива важно воздержаться от рыхления почвы, чтобы не нарушить корневую систему растений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: myteplic.com