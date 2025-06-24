Сколько раз за лето нужно окучивать картофель: агроном с 20-летним стажем дала четкий ответ — в многолетнем споре дачников поставлена точка

11:29, 24 июн 2025

Ксения Давыдова, агроном с двадцатилетним опытом работы, поделилась своими знаниями о том, как часто на самом деле нужно окучивать картофель для достижения оптимальных результатов. По ее мнению, минимальное количество окучиваний за сезон — два, однако для maximизации урожая рекомендуется проводить эту процедуру трижды.

Первое окучивание Давыдова советует выполнять, когда кусты картофеля достигнут высоты 10 сантиметров. Обычно это происходит в начале июня. При этом важно засыпать растения до нижних листьев, оставляя верхушку на поверхности. Такой подход обеспечивает оптимальные условия для развития корневой системы и формирования клубней.

Второе окучивание следует проводить, когда высота куста от ботвы увеличится до 20 сантиметров. В результате этой процедуры высота гребня должна составить 10-15 сантиметров. Это создаст идеальную среду для роста картофеля и защитит его от возможных неблагоприятных погодных условий.

Опытные садоводы, стремящиеся к максимальному урожаю, проводят и третье окучивание. Оно выполняется при достижении кустами высоты 30 сантиметров. На этом этапе важно не засыпать растения полностью, а лишь укрыть почвой основания кустов. Это стимулирует образование дополнительных столонов и, как следствие, увеличивает количество клубней.

Давыдова подчеркивает, что трехкратное окучивание особенно благоприятно сказывается на урожайности, так как картофель предпочитает рыхлую почву. Регулярное окучивание не только улучшает структуру грунта, но и способствует лучшему доступу воздуха к корневой системе растений.

Важно отметить, что время суток и погодные условия играют немаловажную роль в эффективности окучивания. Эксперт рекомендует проводить эту процедуру в пасмурную погоду или после дождя. Если же лето выдалось жарким, лучше окучивать картофель вечером, предварительно полив грядки. Это поможет избежать стресса для растений и обеспечит лучшее усвоение влаги.

Автор: Алия Карачурина