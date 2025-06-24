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Не отход, а «волшебный пендель» для урожайности: кидаю горсть в ведро и лью под томаты, огурцы и перцы — прут наперегонки

Не отход, а «волшебный пендель» для урожайности: кидаю горсть в ведро и лью под томаты, огурцы и перцы — прут наперегонки

10:53, 24 июн 2025

Опытные огородники знают, что по мере роста растений почва на грядках истощается, лишаясь необходимых питательных веществ. Чтобы компенсировать этот недостаток и обеспечить культуры всем необходимым для активного роста и обильного плодоношения, можно использовать удивительно простое, но эффективное средство. Речь идет о подкормке на основе луковой и чесночной шелухи.

Елена Литвинова, огородница с многолетним опытом, делится своим «секретным рецептом». По ее словам, этот состав буквально напичкан полезными веществами: витаминами группы В, А и С, а также минералами — калием, фосфором и магнием. Все эти компоненты играют важную роль в развитии растений, способствуя их здоровому росту и повышая урожайность.

Но польза этой подкормки не ограничивается только питательными свойствами. Кожура лука и чеснока богата соединениями, которые отпугивают вредителей, естественным образом защищая ваши растения от нежелательных «гостей». Таким образом, данное удобрение выполняет двойную функцию: питает растения и одновременно оберегает их от насекомых-вредителей.

Приготовить это чудо-средство очень просто. Возьмите литровую емкость и наполните ее шелухой лука и чеснока в равных пропорциях. Важно не утрамбовывать шелуху — пусть она лежит свободно. Залейте содержимое кипятком и оставьте настаиваться на сутки. После этого процедите получившийся настой и разбавьте его в 10 литрах воды.

Полученным удобрением можно поливать все овощные культуры, выделяя примерно 0,5-1 литр раствора на каждый куст. Однако особенно отзывчивыми к такой подкормке оказываются огурцы. В период формирования плодов эти растения нуждаются в ежедневном питании, поэтому рекомендуется чередовать различные виды домашних подкормок для достижения наилучшего результата.

Это удобрение убивает вашу морковь: чего не знают многие дачники о подкормках

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал dom-sad-ogorod
Теги: подкормка советы
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