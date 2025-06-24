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Всего ложка на ведро: Эту подкормку помидоры «требуют» каждый июнь — растут потом сахарно-сладкими

Всего ложка на ведро: Эту подкормку помидоры «требуют» каждый июнь — растут потом сахарно-сладкими

09:13, 24 июн 2025

Многие любители огородничества задаются вопросом: как вырастить не просто хороший урожай помидоров, но и добиться их отменного вкуса? Вопреки распространенному мнению, сладость и аромат томатов зависят не только от выбранного сорта. Существуют проверенные способы улучшить вкусовые качества этих популярных овощей.

Специалисты в области садоводства предлагают простой, но эффективный метод подкормки томатов в период созревания плодов. Этот способ не требует больших затрат и доступен каждому дачнику. Главное — правильно подобрать ингредиенты и соблюсти пропорции.

Рецепт чудодейственной подкормки прост: возьмите обычное 10-литровое ведро и наполните его водой. Добавьте в воду стакан древесной золы и столовую ложку обычной поваренной соли. Тщательно перемешайте полученный раствор. Важно отметить, что эту смесь нельзя использовать сразу — ей необходимо настояться в течение двух дней.

После того как раствор будет готов, его можно применять для полива томатов. Дозировка также не представляет сложности: достаточно двух стаканов средства на один куст помидоров. Регулярное использование такой подкормки поможет значительно улучшить качество плодов.

Почему же этот метод работает? Дело в том, что соль способствует образованию сахара в плодах томатов. В результате помидоры становятся не только слаще, но и сочнее. Зола, в свою очередь, играет не менее важную роль: она придает плодам плотность и упругость, а также обогащает их витаминами.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры подкормка советы
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