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Мучнистая роса оставит растения в покое: агроном рассказал о способах борьбы с заболеванием — медлить нельзя

Мучнистая роса оставит растения в покое: агроном рассказал о способах борьбы с заболеванием — медлить нельзя

10:15, 25 июн 2025

Мучнистая роса — настоящий хамелеон среди болезней растений. Она атакует преимущественно листья и черешки, оставляя на их поверхности характерные следы своего присутствия. Внимательный садовод может заметить белесый или рыжеватый налет на листьях, напоминающий рассыпанную муку. Этот налет состоит из спор гриба, которые легко переносятся ветром, заражая соседние растения и распространяя инфекцию по всему саду.

Условия окружающей среды играют ключевую роль в развитии этого заболевания. Мучнистая роса особенно активна при повышенной влажности воздуха и резких перепадах температуры между днем и ночью. Такие условия создают идеальную среду для размножения грибка и его распространения.

Алексей Колчин, опытный агроном, делится своими рекомендациями по борьбе с этим коварным врагом садовых культур. По его словам, профилактика — ключ к успеху в этой битве. Важно начинать обработку растений ранней весной, еще до появления листвы. Возбудитель болезни зимует в почве и растительных остатках, поэтому тщательная уборка опавших листьев и сухих веток — первый шаг к здоровому саду.

Для первичной обработки Колчин рекомендует использовать проверенное временем средство — Бордосскую жидкость. Этот раствор эффективно уничтожает споры грибка как в почве, так и на поверхности растений. Тщательное опрыскивание и пролив грунта этим препаратом создаст надежный барьер против инфекции.

Однако на этом борьба не заканчивается. В течение всего вегетационного периода необходимо проводить регулярные обработки. Для тех, кто предпочитает экологичные методы защиты растений, Колчин советует обратить внимание на биологический препарат «Фитоспорин». Этот натуральный фунгицид, разведенный в воде с добавлением зеленого мыла, при регулярном применении каждые две недели эффективно сдерживает развитие мучнистой росы.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: мучнистая роса советы
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