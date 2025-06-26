Защита посевов от вредителей: припудриваю кусты этим средством и слизни бегут с участка в один миг — агроном рассказала секрет

15:16, 26 июн 2025

Борьба со слизнями и улитками требует терпения и постоянства. Однако, применяя комплекс мер и не пренебрегая профилактикой, садоводы могут защитить свои посадки и сохранить урожай.

Ксения Давыдова, опытный агроном, бьет тревогу: «Нашествие слизней и улиток может привести к катастрофическим последствиям для вашего огорода. Они не просто повреждают растения — они могут полностью уничтожить посевы, оставив вас без урожая». Особенно уязвимы овощные культуры, выращиваемые безрассадным способом. В результате атак этих вредителей грядки редеют, а выжившие растения часто не способны восстановиться после повреждений.

Но проблема не ограничивается только потерей урожая. Слизни и улитки являются переносчиками различных заболеваний. Их рацион и образ жизни превращают их в идеальных распространителей опасных инфекций, включая кишечную палочку. Кроме того, эти моллюски могут переносить гельминтов и нематод, что создает дополнительную угрозу для здоровья человека.

При небольшом количестве вредителей эффективны народные методы. Давыдова рекомендует опудривать посадки горчичным порошком или золой. Альтернативой может стать опрыскивание растений растворами уксуса, нашатырного спирта, соли или пищевой соды. Эти средства не только отпугивают вредителей, но и безопасны для растений при правильном применении.

Многие садоводы-любители предпочитают более традиционные методы защиты. Ручной сбор слизней и улиток, хотя и трудоемкий процесс, может быть эффективным при регулярном применении. Создание физических барьеров вокруг грядок также дает хорошие результаты. Для этого используют измельченные ракушки, яичную или ореховую скорлупу, а также обычный песок. Эти материалы создают неприятную для моллюсков поверхность, через которую они не могут перебраться.

Автор: Алия Карачурина