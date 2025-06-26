Совсем не подкормка: в июне с помидорами делаю 1 хитрую манипуляцию за 2 минуты — плодов хватит на всех родственников

14:35, 26 июн 2025

Многие садоводы-любители сталкиваются с важным этапом в жизни своих томатов — периодом цветения. Этот критический момент может определить будущий урожай, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за помидорами в это время. Опытный огородник делится своими советами, которые помогут даже новичкам вырастить богатый урожай сочных томатов.

Первое, на что стоит обратить внимание — это почва. Регулярное рыхление грунта, по крайней мере раз в неделю, обеспечивает корни томатов необходимым количеством кислорода. Интересный нюанс: после рыхления рекомендуется оставлять на грядках подсохшую траву. Этот простой прием помогает сохранить влагу в почве и обогащает ее органическими веществами.

По мере роста томаты становятся все более пышными, и к июню большинство растений требуют надежной опоры. Своевременная подвязка не только поддерживает стебли, но и улучшает циркуляцию воздуха, что снижает риск заболеваний.

Температурный режим играет ключевую роль в успешном цветении томатов. Идеальные условия для развития — это температура в диапазоне 23-25 градусов Цельсия. В жаркие дни важно не допускать перегрева теплицы, оставляя двери открытыми. Это критично, так как при чрезмерно высоких температурах пыльца теряет способность к оплодотворению, что может привести к потере урожая.

Однако самый интригующий совет касается малоизвестного, но эффективного приема. В период цветения на нижней части стеблей томатов появляются небольшие бугорки. Присыпав их землей, вы стимулируете образование дополнительных корней. Это простое действие может значительно увеличить урожайность ваших томатов.

Автор: Алия Карачурина