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Совсем не подкормка: в июне с помидорами делаю 1 хитрую манипуляцию за 2 минуты — плодов хватит на всех родственников

Совсем не подкормка: в июне с помидорами делаю 1 хитрую манипуляцию за 2 минуты — плодов хватит на всех родственников

14:35, 26 июн 2025

Многие садоводы-любители сталкиваются с важным этапом в жизни своих томатов — периодом цветения. Этот критический момент может определить будущий урожай, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за помидорами в это время. Опытный огородник делится своими советами, которые помогут даже новичкам вырастить богатый урожай сочных томатов.

Первое, на что стоит обратить внимание — это почва. Регулярное рыхление грунта, по крайней мере раз в неделю, обеспечивает корни томатов необходимым количеством кислорода. Интересный нюанс: после рыхления рекомендуется оставлять на грядках подсохшую траву. Этот простой прием помогает сохранить влагу в почве и обогащает ее органическими веществами.

По мере роста томаты становятся все более пышными, и к июню большинство растений требуют надежной опоры. Своевременная подвязка не только поддерживает стебли, но и улучшает циркуляцию воздуха, что снижает риск заболеваний.

Температурный режим играет ключевую роль в успешном цветении томатов. Идеальные условия для развития — это температура в диапазоне 23-25 градусов Цельсия. В жаркие дни важно не допускать перегрева теплицы, оставляя двери открытыми. Это критично, так как при чрезмерно высоких температурах пыльца теряет способность к оплодотворению, что может привести к потере урожая.

Однако самый интригующий совет касается малоизвестного, но эффективного приема. В период цветения на нижней части стеблей томатов появляются небольшие бугорки. Присыпав их землей, вы стимулируете образование дополнительных корней. Это простое действие может значительно увеличить урожайность ваших томатов.

Всего ложка на ведро: Эту подкормку помидоры «требуют» каждый июнь — растут потом сахарно-сладкими

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Всего ложка на ведро: Эту подкормку помидоры «требуют» каждый июнь — растут потом сахарно-сладкими
Автор: Алия Карачурина
Теги: помидоры советы
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