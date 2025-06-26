Уничтожение проволочника по методу советских агрономов: никакая химия не понадобится — результат 100%

12:06, 26 июн 2025

Проволочник получил свое название из-за характерного внешнего вида: его тело напоминает кусочек оранжевой проволоки. Обнаружить этого вредителя можно весной при перекопке грунта. Личинки обитают в почве и питаются клубнями картофеля, морковью и свеклой, прогрызая в них ходы и уничтожая урожай.

Чтобы эффективно бороться с проволочником, важно понимать его жизненный цикл. Жук-щелкун предпочитает откладывать яйца среди корней пырея, откуда личинки затем распространяются по всему участку. Поэтому первый шаг в борьбе с вредителем — избавление от сорняков, особенно пырея. Хотя это непростая задача из-за мощной корневой системы, глубокая перекопка и тщательное удаление корневищ вручную остаются наиболее действенными методами. Интересно, что этот способ широко применялся агрономами в СССР и доказал свою эффективность.

Помимо механических методов борьбы, существуют и биологические подходы. Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, предлагает интересное решение. Оказывается, проволочник не выносит соседства с бобовыми культурами. Поэтому разумно высаживать низкорослые сорта гороха и фасоли между рядами картофеля и других корнеплодов. Это не только отпугнет вредителя, но и обогатит почву азотом, выполняя роль сидератов.

Автор: Алия Карачурина