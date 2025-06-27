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Разбросайте это по грядкам с картошкой: колорадский жук в ужасе улетит к соседям — результат поразит

Разбросайте это по грядкам с картошкой: колорадский жук в ужасе улетит к соседям — результат поразит

14:36, 27 июн 2025

Огородники сталкиваются с извечной проблемой — нашествием колорадского жука на картофельные посадки. Этот вредитель способен уничтожить значительную часть урожая, если вовремя не принять меры. Однако не все дачники готовы использовать агрессивные химические средства, опасаясь за здоровье своих близких и окружающую среду.

Агроном Ксения Давыдова поделилась простым, но действенным методом избавления от колорадского жука. По ее словам, секрет успеха кроется в использовании доступных природных материалов.

«Разбросайте хвойные опилки между рядами картофеля», — советует эксперт. «Колорадский жук не выносит запаха хвои и быстро покинет ваш участок».

Этот метод не только эффективен, но и экологичен, что особенно важно для тех, кто стремится выращивать органические продукты.

Однако одних опилок может быть недостаточно. Давыдова рекомендует комплексный подход:

«Посыпьте ботву картофеля березовой золой. Это создаст дополнительный барьер для вредителей».

Важно помнить, что такую обработку следует проводить регулярно — 2-3 раза за сезон, чтобы поддерживать защитный эффект.

Для усиления защиты эксперт предлагает чередовать опудривание золой с опрыскиванием специальным раствором. Рецепт прост: смешайте 100 мл 9%-го уксуса и стакан горчичного порошка в 10 литрах воды. Этой смесью нужно обработать картофельные кусты. Сочетание горчицы и уксуса создает крайне неблагоприятные условия для колорадского жука, заставляя его искать новое место обитания.

Важно помнить о правильном времени обработки. Давыдова подчеркивает:

«Проводите все процедуры в сухую безветренную погоду, предпочтительно вечером. Это обеспечит максимальную эффективность и длительность действия средств».
Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком

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Автор: Алия Карачурина
Теги: колорадский жук вредители советы
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