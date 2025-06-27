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Мощный иммуномодулятор для клубники: этот простое «лекарство» защитит ягоды ото всех бед — пятна, ржавчина и мучнистая роса канут в небытие

Мощный иммуномодулятор для клубники: этот простое «лекарство» защитит ягоды ото всех бед — пятна, ржавчина и мучнистая роса канут в небытие

11:55, 27 июн 2025

Эксперты телеграм-канала «Моя Дача» предлагают простой, но эффективный метод укрепления иммунитета клубничных растений. Они разработали рецепт домашнего иммуномодулятора, который может помочь справиться с распространенными заболеваниями клубники.

Приготовление этого защитного средства не требует особых навыков или редких ингредиентов. Вам понадобятся: одна таблетка аспирина, столовая ложка пищевой соды, чайная ложка жидкого средства для мытья посуды и столовая ложка растительного масла. Эти компоненты нужно смешать в ведре с 4,5 литрами воды, тщательно перемешав до однородного состояния.

Полученным раствором рекомендуется опрыскивать листья клубники каждые 7-14 дней. Обработку следует проводить до полного исчезновения симптомов заболевания. Такой подход позволяет укрепить естественные защитные механизмы растений, помогая им противостоять грибковым и бактериальным инфекциям.

Важно отметить, что здоровье клубники зависит не только от защиты от болезней, но и от правильного ухода. Особое внимание следует уделять поливу. Эксперты советуют увлажнять почву под растениями каждые 2-3 дня, а в жаркую погоду — ежедневно. Это обеспечит клубнике оптимальные условия для роста и плодоношения.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника советы
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