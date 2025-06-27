Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

За такой редиской сбегутся даже продавцы рынка: как избежать горькости и получить сочный урожай — секреты агронома

За такой редиской сбегутся даже продавцы рынка: как избежать горькости и получить сочный урожай — секреты агронома

11:06, 27 июн 2025

Многие дачники и огородники с нетерпением ожидают появления на своих грядках сочного и хрустящего редиса. Этот небольшой овощ, несмотря на свои скромные размеры, способен не только разнообразить летнее меню, но и принести существенную пользу здоровью. Однако не всегда результат соответствует ожиданиям: порой вместо аппетитных корнеплодов приходится довольствоваться мелкими и горькими плодами, скрытыми под пышной ботвой. Как же добиться желаемого урожая? Опытный агроном Ксения Давыдова раскрывает профессиональные хитрости выращивания «правильного» редиса.

Первый шаг к успеху — правильный баланс питательных веществ. Если вы заметили, что зелень редиса слишком буйная, а корнеплоды едва различимы, это верный признак нехватки азота. Давыдова рекомендует простое, но эффективное решение: в течение пяти дней поливайте грядки раствором из 10 литров воды и полутора столовых ложек древесной золы. Это не только обогатит почву необходимыми элементами, но и поможет сбалансировать рост растения.

В случае, если проблема обратная — редис «ленится» наращивать зелень — на помощь придет мочевина. Однако здесь важно не переборщить: достаточно растворить одну чайную ложку удобрения в 10 литрах воды и полить грядки однократно. Такая подкормка даст растениям необходимый стимул для роста.

Чтобы придать редису сладость и сочность, Ксения предлагает использовать неожиданный ингредиент — обычную пищевую соду. Раствор из одной столовой ложки соды на ведро воды поможет улучшить вкусовые качества будущего урожая.

Но что делать, если редис все-таки вырос горьким? И здесь есть выход: агроном советует поместить собранные корнеплоды в солевой раствор на полчаса, затем тщательно промыть. Этот простой прием поможет нейтрализовать неприятную горечь.

Стоит отметить, что включение редиса в ежедневный рацион приносит немало пользы организму. Этот овощ способствует укреплению сосудов, помогает снизить артериальное давление и даже может стать союзником в борьбе с лишним весом.

Как вырастить редис размером со свёклу: три июньских совета от умных дачников для богатого урожая

Читайте также:

Как вырастить редис размером со свёклу: три июньских совета от умных дачников для богатого урожая
Автор: Алия Карачурина
Теги: редис советы
Читайте также

Как вырастить редис размером со свёклу: три июньских совета от умных дачников для богатого урожая
Сад и огород
Как вырастить редис размером со свёклу: три июньских совета от умных дачников для богатого урожая
Гигантские корнеплоды размером с кулак: редис вырастет крупным и сочным — агроном Давыдова раскрыла 4 профессиональных секрета
Это интересно
Гигантские корнеплоды размером с кулак: редис вырастет крупным и сочным — агроном Давыдова раскрыла 4 профессиональных секрета
Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой
Это интересно
Всегда подкармливаю редис только так: собираю ранний и крупный урожай — 3 лучших удобрения по совету агронома Давыдовой
Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение
Это интересно
Вырастет сочная и крупная редиска: нужно лишь бросить в землю это бесплатное удобрение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен