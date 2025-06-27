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Долой серую гниль и долгоносиков: бывалые дачники поливают клубнику в июне только этим мощным раствором — ягоды некуда девать

Долой серую гниль и долгоносиков: бывалые дачники поливают клубнику в июне только этим мощным раствором — ягоды некуда девать

10:45, 27 июн 2025

Главными врагами клубники в период плодоношения выступают коварная серая гниль и назойливый долгоносик. Эти незваные гости способны нанести существенный урон будущему урожаю, если вовремя не принять меры. Долгоносик, небольшой жук с характерным вытянутым носиком, проникает в ягоду через плодоножку, вызывая ее преждевременное увядание. Серая гниль, в свою очередь, атакует непосредственно плоды, особенно активизируясь в пасмурную погоду.

Несмотря на серьезность угрозы, опытные садоводы уверяют: ситуация не безнадежна. Ведущая популярного Дзен-канала «Идеальный огород» делится своим опытом борьбы с этими напастями. Она подчеркивает важность экологичного подхода к защите растений и настоятельно рекомендует отказаться от химических препаратов в пользу народных средств.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с долгоносиком и серой гнилью, по мнению эксперта, является настой пижмы. Этот природный инсектицид и фунгицид легко приготовить в домашних условиях. Для его изготовления потребуется 1,5 кг свежей или сушеной пижмы и 5 литров воды.

Сначала нужно залить пижму водой и оставить настаиваться на несколько дней. Затем полученную смесь следует прокипятить в течение получаса, после чего процедить и довести объем до 10 литров, добавив воды. Для усиления эффекта в готовый раствор можно добавить 50 граммов натертого хозяйственного мыла, которое выступит в роли прилипателя.

Полив клубники этим природным средством поможет эффективно справиться с вредителями и болезнями, обеспечив здоровый рост и обильное плодоношение. Использование такого экологически чистого метода защиты растений не только сбережет урожай, но и позволит наслаждаться безопасными, вкусными ягодами без опасений о наличии в них вредных химических веществ.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника вредители советы
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