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Эта копеечная крупа превратит любой грунт в чернозем: урожай соберете бомбический — дешево и сердито

Эта копеечная крупа превратит любой грунт в чернозем: урожай соберете бомбический — дешево и сердито

10:24, 27 июн 2025

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, раскрыла секрет превращения обычной земли в высокоплодородный чернозем. Ее метод не требует значительных финансовых вложений и доступен практически каждому владельцу земельного участка.

Ключевым элементом этой инновационной техники выступают обычные крупы — ячменная или кукурузная. Эти доступные продукты, как оказалось, содержат богатый комплекс органических веществ и микроэлементов, необходимых для обогащения почвы и стимуляции роста растений.

Начать рекомендуется с тщательной очистки участка от сорняков. Затем следует перекопать землю и равномерно распределить по поверхности выбранную крупу. Важно заделать крупу в почву с помощью граблей и хорошо полить обработанный участок. Поддержание оптимального водного баланса до конца летнего сезона — ключевой фактор успеха этого метода.

Особенно привлекательным аспектом данной техники является возможность ее применения уже в середине лета. Это позволяет садоводам оперативно реагировать на проблемы с качеством почвы и предпринимать меры по ее улучшению, не дожидаясь следующего сезона.

Результаты этого метода поистине впечатляют. По словам Давыдовой, уже на следующий год владельцы участков смогут наслаждаться почвой, которая по своим характеристикам не уступает настоящему чернозему. Это открывает новые возможности для выращивания разнообразных культур и повышения урожайности.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: удобрения
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