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Никто не удобряет свёклу в дождь, а зря: рассыпаем на грядки порошок и наслаждаемся идеальным урожаем — корнеплоды слаще мёда

Никто не удобряет свёклу в дождь, а зря: рассыпаем на грядки порошок и наслаждаемся идеальным урожаем — корнеплоды слаще мёда

20:16, 28 июн 2025

Традиционно садоводы избегают вносить удобрения в дождливую погоду, опасаясь снижения их эффективности. Однако для свёклы влажные условия создают идеальную среду для усвоения питательных веществ. Ключ к успеху лежит в правильной подготовке почвы и использовании особого вида подкормки.

Первым шагом в уходе за свёклой после дождя становится рыхление земли. Дождевая вода часто образует плотную корку на поверхности грядки, препятствующую доступу воздуха и питательных веществ к корням растений. Аккуратное рыхление не только разбивает эту корку, но и способствует лучшему испарению избыточной влаги, создавая оптимальный баланс для развития корнеплодов.

Следующий этап — внесение древесной золы. Этот натуральный продукт обладает уникальными свойствами, делающими его идеальным удобрением для свёклы в дождливую погоду. Зола не только предотвращает закисление почвы, но и эффективно впитывает лишнюю влагу, обеспечивая корнеплодам комфортные условия для роста.

Богатый состав древесной золы — еще одно преимущество этого метода подкормки. Содержащиеся в ней питательные вещества способствуют формированию более крупных, сладких и лежких корнеплодов. Кроме того, зола выступает в роли природного репеллента, отпугивая вредных насекомых и защищая будущий урожай от повреждений.

Виктория Радзевская, опытный садовод, отмечает дополнительное преимущество внесения золы во время дождя — экономию времени и ресурсов. В отличие от сухой погоды, когда после подкормки требуется дополнительный полив, дождливые условия обеспечивают естественное увлажнение, позволяя садоводам сократить трудозатраты.

Важно помнить, что свёкла чувствительна к недостатку влаги. Нехватка воды приводит к ухудшению вкусовых качеств, уменьшению размера корнеплодов и огрублению их структуры. Для предотвращения этих проблем рекомендуется придерживаться нормы полива: одно ведро воды на квадратный метр посадок.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: свекла советы удобрения
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