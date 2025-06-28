В начале июля поливаю картошку этим раствором: урожая станет в 10 раз больше — натуральный стимулятор роста

19:11, 28 июн 2025

Каждый опытный огородник знает, что успех будущего урожая картофеля во многом зависит от правильного ухода за растениями на ранних стадиях роста. Особое внимание стоит уделить периоду, когда молодые кусты уже уверенно пробились сквозь землю, но еще не успели порадовать глаз своим цветением. Именно в этот критический момент следует позаботиться о дополнительном питании для набирающей силу картофельной ботвы.

Виктория Радзевская, признанный эксперт в области садоводства, поделилась ценными рекомендациями по эффективной подкормке картофеля. По ее словам, ключ к формированию мощной зеленой массы кроется в использовании азотсодержащих удобрений. Это объясняется тем, что в данный период растение активно наращивает листву, которая впоследствии станет важным источником питательных веществ для формирующихся клубней.

Одним из наиболее доступных и действенных способов обогащения почвы азотом является применение настоя коровяка. Для его приготовления Радзевская советует заблаговременно установить бочку рядом с картофельными грядками. В нее следует поместить два ведра коровяка и залить водой, оставив эту смесь настаиваться в течение недели. По истечении указанного срока, раствор необходимо тщательно перемешать и развести в пропорции 1 литр настоя на 10 литров обычной воды. Каждому картофельному кусту потребуется примерно 2-3 литра такой питательной смеси.

Для тех, кто не имеет доступа к коровяку, Радзевская предлагает альтернативу в виде куриного помета. Преимущество этого варианта заключается в возможности немедленного использования удобрения сразу после его приготовления, что значительно экономит время.

Стоит отметить, что правильная подкормка не только способствует активному росту ботвы, но и закладывает фундамент для формирования крупных, здоровых клубней. Большинство сортов картофеля достигают зрелости через 11-12 недель после посадки, что обычно приходится на конец августа — начало сентября. Однако в регионах с более теплым климатом сбор урожая может начинаться уже в начале июля.

Автор: Алия Карачурина