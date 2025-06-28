Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

10 кг этого удобрения заменят машину навоза: просто разбросайте по огороду и ждите результат — овощи будут расти наперегонки

10 кг этого удобрения заменят машину навоза: просто разбросайте по огороду и ждите результат — овощи будут расти наперегонки

19:06, 28 июн 2025

Плодородие грунта играет ключевую роль в успешном выращивании растений, обеспечивая их необходимыми питательными веществами, влагой и воздухом. Традиционно для этих целей применяются такие средства, как навоз, компост и минеральные удобрения. Однако эксперты в области агрономии предлагают обратить внимание на менее известный, но не менее действенный способ повышения урожайности.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, раскрывает секрет использования горчичного жмыха как высокоэффективного удобрения. Этот продукт, получаемый после переработки семян горчицы, обладает уникальными свойствами, способными значительно улучшить состояние почвы.

Горчичный жмых превосходит традиционные органические удобрения по содержанию полезных микроэлементов. По словам Давыдовой, всего 10 кг этого вещества по эффективности сравнимы с целой машиной навоза. Помимо питательной ценности, жмых выполняет функцию природного репеллента, отпугивая вредных насекомых и предотвращая развитие болезней растений.

Применение горчичного жмыха не требует сложных технологий. Оптимальными периодами для его внесения считаются весна и осень. Садоводы могут смешивать жмых с почвой при перекопке или добавлять непосредственно в лунки при посадке растений. Такой подход не только значительно повысит урожайность, но и создаст естественный барьер для вредителей.

Использование горчичного жмыха представляет собой экологичную и экономически выгодную альтернативу химическим удобрениям. Этот метод позволяет не только повысить плодородие почвы, но и сделать процесс выращивания растений более устойчивым и безопасным для окружающей среды.

Никто не удобряет свёклу в дождь, а зря: рассыпаем на грядки порошок и наслаждаемся идеальным урожаем — корнеплоды слаще мёда

Читайте также:

Никто не удобряет свёклу в дождь, а зря: рассыпаем на грядки порошок и наслаждаемся идеальным урожаем — корнеплоды слаще мёда
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: удобрения горчица советы
Читайте также

Даже не думайте смешивать эти удобрения: результат будет плачевным – тотальная несовместимость
Это интересно
Даже не думайте смешивать эти удобрения: результат будет плачевным – тотальная несовместимость
Больше никакого навоза: Посыпайте грядки этим натуральным порошком в мае для сверхурожая овощей и фруктов
Это интересно
Больше никакого навоза: Посыпайте грядки этим натуральным порошком в мае для сверхурожая овощей и фруктов
Лучше любого навоза: агроном ТСХА раскрыл рецепт шикарного японского удобрения, которое вы можете сделать сами
Это интересно
Лучше любого навоза: агроном ТСХА раскрыл рецепт шикарного японского удобрения, которое вы можете сделать сами
Эта смесь улучшит землю круче навоза и сидератов: разбросайте ее в апреле по участку
Это интересно
Эта смесь улучшит землю круче навоза и сидератов: разбросайте ее в апреле по участку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен