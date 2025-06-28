10 кг этого удобрения заменят машину навоза: просто разбросайте по огороду и ждите результат — овощи будут расти наперегонки

19:06, 28 июн 2025

Плодородие грунта играет ключевую роль в успешном выращивании растений, обеспечивая их необходимыми питательными веществами, влагой и воздухом. Традиционно для этих целей применяются такие средства, как навоз, компост и минеральные удобрения. Однако эксперты в области агрономии предлагают обратить внимание на менее известный, но не менее действенный способ повышения урожайности.

Ксения Давыдова, агроном Тимирязевской академии, раскрывает секрет использования горчичного жмыха как высокоэффективного удобрения. Этот продукт, получаемый после переработки семян горчицы, обладает уникальными свойствами, способными значительно улучшить состояние почвы.

Горчичный жмых превосходит традиционные органические удобрения по содержанию полезных микроэлементов. По словам Давыдовой, всего 10 кг этого вещества по эффективности сравнимы с целой машиной навоза. Помимо питательной ценности, жмых выполняет функцию природного репеллента, отпугивая вредных насекомых и предотвращая развитие болезней растений.

Применение горчичного жмыха не требует сложных технологий. Оптимальными периодами для его внесения считаются весна и осень. Садоводы могут смешивать жмых с почвой при перекопке или добавлять непосредственно в лунки при посадке растений. Такой подход не только значительно повысит урожайность, но и создаст естественный барьер для вредителей.

Использование горчичного жмыха представляет собой экологичную и экономически выгодную альтернативу химическим удобрениям. Этот метод позволяет не только повысить плодородие почвы, но и сделать процесс выращивания растений более устойчивым и безопасным для окружающей среды.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru