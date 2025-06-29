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Кусты огурцов перестают расти: причина кроется только в этом — агроном раскрыла секрет

Кусты огурцов перестают расти: причина кроется только в этом — агроном раскрыла секрет

22:06, 29 июн 2025

Многие садоводы-любители сталкиваются с неожиданной проблемой: их огуречные грядки словно замирают в росте. Казалось бы, и удобрения внесены, и уход надлежащий, а растения упорно отказываются радовать хозяев сочными зелёными плодами. Что же может быть причиной такой огородной «забастовки»?

Ксения Давыдова, опытный агроном, раскрыла неожиданный секрет, который может превратить чахлые огуречные кустики в настоящие зелёные джунгли. И дело вовсе не в экзотических удобрениях или сложных агротехнических приёмах. Всё гораздо проще и, в то же время, неожиданнее.

Оказывается, ключ к успешному выращиванию огурцов кроется… в температуре воды для полива! Давыдова утверждает, что использование тёплой воды из бочек, нагретых на солнце, может стать настоящей катастрофой для огуречных посадок. Дело в том, что эти растения предпочитают прохладную влагу с температурой не выше 22 градусов Цельсия.

«Когда вода слишком тёплая, в ней резко снижается содержание кислорода», — объясняет Ксения. «В результате почва не получает достаточно этого важнейшего элемента, а растения испытывают настоящий стресс. Они теряют способность поддерживать тургор листьев — то есть их естественную упругость и напряжённость. В итоге рост огурцов практически останавливается».

Стоит отметить, что огурцы не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья. Эти овощи обладают мощным мочегонным эффектом, помогая избавиться от отёков и лишнего жира. Кроме того, огурцы являются природными абсорбентами, способствуя выведению токсинов из организма. А их низкая калорийность в сочетании с высокой способностью вызывать чувство насыщения делает огурцы идеальным продуктом для тех, кто следит за своей фигурой.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: огурцы советы
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