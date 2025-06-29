Ускоритель созревания томатов на кусте: одна простая процедура поможет собрать спелые гигантские плоды — не упустите момент
21:14, 29 июн 2025
Томаты упорно продолжают формировать новые плоды, не успевая при этом вызревать? Как же добиться того, чтобы помидоры не только созрели вовремя, но и порадовали своими размерами? Виктория Карелина, опытный агрохимик и автор популярного блога «Семена Алтая», поделилась эффективным методом, который поможет решить эту распространенную проблему.
По словам Карелиной, ключ к успеху кроется в правильном формировании куста. Для получения отличного урожая высокорослым томатам достаточно иметь всего пять кистей с плодами. Когда растение достигает этой стадии развития, садоводам следует провести простую, но важную процедуру.
Карелина также обращает внимание садоводов на важный признак, указывающий на нехватку питательных веществ. Если верхушка томатного куста начинает желтеть, это верный сигнал дефицита калия. В такой ситуации рекомендуется провести подкормку растений раствором сульфата калия. Для приготовления питательной смеси нужно растворить 10 граммов вещества в 10 литрах воды. Поливать томаты следует непосредственно под корень, расходуя примерно 3 литра раствора на каждый куст.
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