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Вбила 2 гвоздя на участке — о слизнях забыла навечно: нестандартный способ борьбы с вредителями — странно, но действенно

Вбила 2 гвоздя на участке — о слизнях забыла навечно: нестандартный способ борьбы с вредителями — странно, но действенно

18:49, 29 июн 2025

Огородники регулярно ведут борьбу с различными вредителями, но есть один особенно коварный противник, способный нанести серьезный урон урожаю за считанные дни. Речь идет о слизнях — прожорливых моллюсках, чьей излюбленной пищей являются огородные культуры, выращенные с любовью и заботой.

Появление слизней на участке требует немедленных действий. Эти вредители могут быстро уничтожить значительную часть посадок, оставив садоводов без долгожданного урожая. Традиционно для борьбы с ними используются химические средства, однако их применение не всегда удобно и безопасно, особенно если на участке часто бывают дети и домашние животные.

В поисках альтернативных решений многие огородники обращаются к народным методам борьбы со слизнями. Однако недавно эксперт в области садоводства Михаил Аристов, автор дзен-канала «Сад, огород, наука и лень», поделился интересным и эффективным способом избавления от этих вредителей с помощью электричества.

Метод Аристова прост, но действенен. Он предлагает создать легкую вибрацию почвы, используя электрический ток. Для этого нужно вбить в землю два гвоздя на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга и подать на них напряжение от обычной батарейки. Такая простая конструкция способна работать около месяца, эффективно отпугивая слизней.

Эксперт рекомендует устанавливать эти приспособления в местах, где были замечены вредители. Результат не заставит себя ждать — уже через несколько часов слизни начнут покидать обработанную территорию. Спустя пару дней садоводы смогут убедиться в эффективности метода, обнаружив свои растения целыми и невредимыми.

Защита посевов от вредителей: припудриваю кусты этим средством и слизни бегут с участка в один миг — агроном рассказала секрет

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Автор: Алия Карачурина
Теги: вредители слизни советы
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