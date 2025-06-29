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Клубника осунулась и не плодоносит: 5 самых грубых ошибок при выращивании — дачникам на заметку

Клубника осунулась и не плодоносит: 5 самых грубых ошибок при выращивании — дачникам на заметку

18:28, 29 июн 2025

Многие дачники сталкиваются с загадочной проблемой: пышные кусты есть, а плодов нет. Почему так происходит? Давайте разберемся вместе с опытным агрономом Ксенией Давыдовой, которая раскрыла пять ключевых причин «молчания» клубничных грядок.

Первый подводный камень — несвоевременная посадка. Вы удивитесь, но клубника имеет свой «идеальный» календарь. Начало августа — вот золотое время для высадки саженцев. Опоздали? Будьте готовы к тому, что растение потратит все силы на укрепление корневой системы и наращивание листвы, отложив плодоношение на потом.

Второй нюанс кроется в глубине посадки. Представьте себе клубнику как капризную принцессу: ей нужно «сидеть» ровно. Слишком глубоко — и сердечко растения задохнется, слишком высоко — корни останутся без питания. В обоих случаях клубника будет бороться за выживание, забыв о своей главной миссии — радовать вас ягодами.

Третья причина может показаться парадоксальной — чрезмерная забота. Да-да, вы не ослышались! Избыток удобрений превращает клубнику в «жирующее» растение. Оно начинает активно наращивать листву, словно пытаясь произвести впечатление своей пышностью, но на цветение сил уже не остается.

С другой стороны, недостаток питания — четвертая причина отсутствия урожая — тоже может сыграть злую шутку. Голодающая клубника просто не находит ресурсов для цветения. Поэтому важно найти золотую середину в вопросе подкормки, обеспечивая растения всем необходимым в нужное время.

Наконец, пятая причина может крыться в самом начале пути — в выборе саженцев. Не все питомники одинаково полезны, и порой среди купленной рассады могут затесаться сорта-обманщики. «Дубняк», «Жмурки», «Бахмутки» или «Подвески» — эти названия должны насторожить опытного садовода. Такие растения могут вовсе не зацвести или порадовать вас лишь пустоцветами.

Долой серую гниль и долгоносиков: бывалые дачники поливают клубнику в июне только этим мощным раствором — ягоды некуда девать

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника советы
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