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Колорадский жук умрет на месте: каждый июнь опрыскиваю картофель только таким спреем — нужен один популярных орех

Колорадский жук умрет на месте: каждый июнь опрыскиваю картофель только таким спреем — нужен один популярных орех

18:18, 29 июн 2025

Жаркое лето создает идеальные условия для размножения колорадского жука. При температуре выше 25 градусов Цельсия эти насекомые становятся особенно активными и быстро распространяются по огородам. Их излюбленной пищей является не только картофель, но и томаты с перцами, что делает проблему еще более острой для владельцев приусадебных участков.

За последние годы ситуация осложнилась тем, что колорадский жук выработал устойчивость ко многим химическим инсектицидам. Это заставило садоводов искать альтернативные способы защиты своих посадок. Ирина Полянская, опытная огородница и автор популярного Дзен-канала, поделилась своим опытом борьбы с этим вредителем.

«Я всегда выступала за использование натуральных средств в борьбе с насекомыми-вредителями», — говорит Ирина. «После многолетних экспериментов мне удалось найти действительно эффективный метод, который не наносит вреда окружающей среде».

Рецепт природного инсектицида от Ирины Полянской прост, но эффективен. Для его приготовления потребуется 300 граммов скорлупы грецкого ореха вместе с листьями. Эту смесь нужно залить 10 литрами кипятка и оставить настаиваться в течение недели. Полученным раствором следует опрыскивать растения, и проблема с колорадским жуком будет решена.

Этот метод не только экологичен, но и экономичен. Он позволяет садоводам избежать использования дорогостоящих химических препаратов, сохраняя при этом здоровье почвы и растений. Кроме того, такой подход помогает предотвратить дальнейшее развитие устойчивости насекомых к химическим инсектицидам.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: колорадский жук вредители советы
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