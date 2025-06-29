Залог богатого урожая лука — успеть сделать в июне особую подкормку: лайфхак знают только опытные огородники

17:13, 29 июн 2025

Июнь — критический период для развития лука. В это время растение активно наращивает зеленую массу, которая напрямую связана с размером будущей луковицы. Чтобы обеспечить лук всем необходимым для роста, садоводы прибегают к особым методам подкормки.

Главный секрет успешного выращивания лука кроется в использовании золы. Это натуральное удобрение богато важнейшими для лука элементами: фосфором, калием и магнием. Для приготовления питательного раствора достаточно развести стакан золы в десяти литрах воды. Такая подкормка не только обеспечивает растения необходимыми веществами, но и помогает создать оптимальную среду для их роста.

Многие садоводы отдают предпочтение именно золе, а не покупным минеральным удобрениям. Они уверены, что натуральный состав золы оказывает более благоприятное воздействие на растения, обеспечивая именно тот эффект, который необходим для получения богатого урожая.

Важно помнить о правильной технике внесения удобрений. Перед подкормкой золой рекомендуется увлажнить почву обычной водой. Это предотвратит возможное повреждение корневой системы растений и обеспечит лучшее усвоение питательных веществ.

Выбор золы в качестве удобрения не случаен. Лук предпочитает слабощелочную или нейтральную почву, а зола как раз способствует созданию такой среды. В то же время садоводам следует с осторожностью относиться к использованию органических удобрений и компоста, которые могут негативно повлиять на рост лука и даже привести к гибели растений.

Автор: Алия Карачурина