Никакая не дискотека: Летом закапываю колонку в огороде и врубаю на полную мощь — соседи сначала паниковали, теперь смирились

12:25, 29 июн 2025

Агроном Ксения Давыдова поделилась интересным способом отпугивания кротов, который набирает популярность среди дачников. Суть метода заключается в использовании музыкальной колонки, закопанной в землю. На первый взгляд это может показаться странным, но у такого подхода есть научное обоснование.

Дело в том, что кроты крайне чувствительны к вибрациям и низкочастотным звукам. Эти раздражители оказывают негативное влияние на нервную систему животных, вызывая у них дискомфорт и желание покинуть территорию. Именно на этом принципе и основан метод «музыкального отпугивания».

Для реализации этого способа понадобится минимальный набор оборудования: смартфон, беспроводная колонка и водонепроницаемый пакет с застежкой. Важно обеспечить защиту колонки от влаги, поэтому ее нужно тщательно упаковать в пакет, возможно, дополнительно обмотав скотчем для надежности.

Процесс «установки» звукового барьера против кротов достаточно прост. Необходимо выкопать небольшую ямку в месте обнаружения кротовьих ходов, поместить туда упакованную колонку и засыпать землей. Затем включается музыка с мощными басами на максимальную громкость. Вибрации и низкие частоты, проникающие в почву, создадут для кротов крайне некомфортную обстановку.

По словам Ксении Давыдовой, достаточно нескольких минут такого «подземного концерта», чтобы кроты покинули участок. Более того, у животных надолго пропадает желание возвращаться в место, ассоциирующееся с неприятными ощущениями.

Автор: Вадим Рудаков