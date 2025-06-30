Огурцы обожают эту копеечную подкормку: с одной грядки собираю мешки урожая — жалею, что не делала так раньше

23:19, 30 июн 2025

Недавно агрономы обратили внимание на неожиданный ингредиент, способный значительно повысить плодоношение огурцов — обычный лавровый лист.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась удивительно простым и эффективным способом подкормки огурцов. По ее словам, даже слабые растения после такой обработки заметно оживают, начинают активно расти и противостоять болезням. Что самое приятное — этот метод доступен каждому дачнику и не требует значительных затрат.

Рецепт чудодейственного средства прост: нужно взять 5 лавровых листьев и залить их литром теплой воды (50-60°C). После трехчасового настаивания полученный раствор переливают в пульверизатор и тщательно опрыскивают листья огурцов. Такая процедура обеспечивает растения комплексом необходимых питательных веществ.

Давыдова объясняет эффективность этого метода богатым составом лаврового листа. В нем содержатся витамины А, В2, В6, В9, РР, а также важные для роста огурцов минералы — калий, кальций, фосфор и множество других микроэлементов. Это натуральное сочетание питательных веществ стимулирует рост растений и повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам.

Интересно, что польза лаврового листа не ограничивается только приготовлением раствора. После использования листья не стоит выбрасывать — их можно разложить прямо на грядке. Помимо обогащения почвы полезными веществами, они выполняют еще одну важную функцию — отпугивают вредных насекомых, обеспечивая дополнительную защиту урожая.

Автор: Алия Карачурина