Хитрые дачники с муравьями борются только так: вредители исчезают после первой обработки — и тля вместе с ними

20:23, 30 июн 2025

В садоводстве часто возникают проблемы с вредителями, и одними из самых распространенных являются муравьи и тля. Эти насекомые могут нанести серьезный ущерб огородным культурам, снижая урожайность и ухудшая здоровье растений. Однако недавно агроном Ксения Давыдова поделилась простым и эффективным методом борьбы с этими вредителями, используя продукт, который найдется на каждой кухне.

Ключом к решению проблемы оказалось обычное нерафинированное подсолнечное масло. Этот доступный ингредиент, как выяснилось, обладает свойствами, которые делают его настоящим кошмаром для муравьев и тли. Метод применения прост: достаточно нанести масло на стебли пораженных растений.

Давыдова объясняет механизм действия этого средства. Масляная пленка на стеблях создает непреодолимый барьер для муравьев, препятствуя их доступу к листьям. Не имея возможности добраться до своей цели, муравьи отказываются от повторных попыток заселения тлей на обработанные растения. Важно отметить, что для поддержания эффективности защиты необходимо регулярно обновлять масляное покрытие — примерно раз в две недели или по мере его высыхания.

Эксперт также рекомендует применять этот метод профилактически. Если на соседних растениях замечена тля, имеет смысл обработать маслом и те культуры, которые пока не подверглись нападению вредителей. Такой подход поможет предотвратить распространение проблемы на весь участок.

Эффективность подсолнечного масла в борьбе с муравьями и тлей объясняется его химическим составом. В нем содержатся вещества, которые отпугивают муравьев и делают листья растений непривлекательными для тли. Кроме того, масло обладает обезвоживающим действием на муравьев, что дополнительно затрудняет их жизнедеятельность на обработанных участках.

Автор: Алия Карачурина