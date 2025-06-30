Клубника засыпает урожаем: подкармливаю кусты этим раз в месяц и готовлю ведра — секрет от агронома

19:12, 30 июн 2025

Клубника — настоящее сокровище для нашего организма. Она богата витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет, улучшают репродуктивное здоровье и помогают бороться с инфекциями. Неудивительно, что многие дачники стремятся вырастить как можно больше этих полезных ягод.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась секретом, как удвоить урожай клубники. Суть метода заключается в использовании специального удобрения — аминогумуса. Этот органический препарат стимулирует рост растений и значительно повышает их продуктивность.

Для применения этого метода нужно приготовить раствор: в десяти литрах воды, нагретой до 20-30 градусов, растворить 25 миллилитров пасты аминогумуса. После тщательного перемешивания, каждый куст клубники поливают 200 миллилитрами полученного раствора.

Важно отметить, что для достижения максимального эффекта, эту процедуру следует повторять регулярно — один раз в месяц. Такой подход обеспечивает растения необходимыми питательными веществами на протяжении всего вегетационного периода.

Этот метод подкормки не только прост в исполнении, но и доступен каждому дачнику. Он не требует специальных навыков или дорогостоящего оборудования, а результат может превзойти все ожидания. Удвоение урожая клубники — это не только больше вкусных ягод на вашем столе, но и возможность поделиться плодами своего труда с близкими или даже получить дополнительный доход.

Автор: Алия Карачурина