Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Клубника засыпает урожаем: подкармливаю кусты этим раз в месяц и готовлю ведра — секрет от агронома

Клубника засыпает урожаем: подкармливаю кусты этим раз в месяц и готовлю ведра — секрет от агронома

19:12, 30 июн 2025

Клубника — настоящее сокровище для нашего организма. Она богата витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет, улучшают репродуктивное здоровье и помогают бороться с инфекциями. Неудивительно, что многие дачники стремятся вырастить как можно больше этих полезных ягод.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась секретом, как удвоить урожай клубники. Суть метода заключается в использовании специального удобрения — аминогумуса. Этот органический препарат стимулирует рост растений и значительно повышает их продуктивность.

Для применения этого метода нужно приготовить раствор: в десяти литрах воды, нагретой до 20-30 градусов, растворить 25 миллилитров пасты аминогумуса. После тщательного перемешивания, каждый куст клубники поливают 200 миллилитрами полученного раствора.

Важно отметить, что для достижения максимального эффекта, эту процедуру следует повторять регулярно — один раз в месяц. Такой подход обеспечивает растения необходимыми питательными веществами на протяжении всего вегетационного периода.

Этот метод подкормки не только прост в исполнении, но и доступен каждому дачнику. Он не требует специальных навыков или дорогостоящего оборудования, а результат может превзойти все ожидания. Удвоение урожая клубники — это не только больше вкусных ягод на вашем столе, но и возможность поделиться плодами своего труда с близкими или даже получить дополнительный доход.

Клубника осунулась и не плодоносит: 5 самых грубых ошибок при выращивании — дачникам на заметку

Читайте также:

Клубника осунулась и не плодоносит: 5 самых грубых ошибок при выращивании — дачникам на заметку
Автор: Алия Карачурина
Теги: клубника советы
Читайте также

Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими
Это интересно
Хотите клубнику размером с кулак? Эта недорогая подкормка из двух компонентов творит чудеса - ягоды станут огромными и сладкими
Потрясающий лайфхак от соседской бабушки: эта подкормка творит чудеса с клубникой
Это интересно
Потрясающий лайфхак от соседской бабушки: эта подкормка творит чудеса с клубникой
Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст
Это интересно
Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст
Устанете собирать урожай: клубнике помогут дрожжи — простые подкормки от агронома Давыдовой
Это интересно
Устанете собирать урожай: клубнике помогут дрожжи — простые подкормки от агронома Давыдовой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен