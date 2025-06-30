20 мл на ведро — и даже самые чахлые огурцы сразу пойдут в рост: урожай придется собирать мешками — хитрые дачники делают только так

14:24, 30 июн 2025

В конце июня, когда огурцы вступают в активную фазу роста, многие дачники сталкиваются с вопросом: как обеспечить своим растениям оптимальные условия для развития и защитить их от болезней? Опытные садоводы и агрономы предлагают несколько простых, но действенных способов подкормки, которые помогут значительно увеличить урожайность этой популярной культуры.

Ксения Давыдова, известный агроном, делится рецептом эффективного удобрения, которое легко приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется всего три ингредиента: нашатырный спирт, обезжиренный кефир и вода. Смесь готовится путем растворения 20 мл нашатырного спирта и 10 столовых ложек кефира в 10 литрах воды. Этим раствором рекомендуется щедро полить огурцы, направляя жидкость непосредственно под корень растений.

Каждый компонент этой подкормки играет свою важную роль. Кефир обогащает почву полезными веществами, улучшая ее структуру и микрофлору. Нашатырный спирт, в свою очередь, служит источником азота — элемента, крайне необходимого для интенсивного роста огуречных плетей и листьев.

Помимо жидкой подкормки, Давыдова рекомендует использовать еще один доступный и эффективный метод улучшения состояния почвы — применение кофейной гущи. Этот побочный продукт, который обычно отправляется в мусорное ведро, на самом деле является ценным источником питательных веществ для растений. Высушенную кофейную гущу следует рассыпать вокруг лунок с огурцами. Она не только обогащает почву калием, магнием и витаминами группы В, но и помогает разрыхлить тяжелый грунт, улучшая его структуру.

Внимательные дачники могут определить потребность растений в подкормке по внешнему виду листьев. Если листья огурцов начинают желтеть, это может указывать на недостаток азота и калия в почве. В таком случае эксперты советуют использовать удобрения, содержащие нашатырный спирт и спирулину — водоросль, богатую различными микроэлементами.

Автор: Алия Карачурина