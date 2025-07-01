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Картофель соберете раньше срока: хитрые дачники делают так каждый июнь — старинный рецепт

Картофель соберете раньше срока: хитрые дачники делают так каждый июнь — старинный рецепт

21:25, 01 июл 2025

Недавно эксперт в области садоводства поделился интересной техникой, которая обещает значительно повысить продуктивность картофельных грядок.

Метод, получивший неофициальное название «дергляк», предлагает необычный подход к уходу за картофелем. Вначале растения тщательно окучивают, создавая оптимальные условия для роста клубней. Затем начинается самая интересная часть процесса.

Ключевым компонентом метода является использование свежескошенной травы или выполотых сорняков. Эту зеленую массу складывают в кучу неподалеку от картофельных грядок. Затем траву заливают горячей водой и накрывают пленкой, оставляя на четыре дня для ферментации. По истечении этого срока полученную органическую смесь равномерно распределяют по картофельным грядкам.

Автор метода утверждает, что такой подход не только ускоряет созревание картофеля, но и значительно увеличивает урожайность. Для усиления эффекта он рекомендует заменить обычную воду раствором «Фитоспорина» — биопрепарата, защищающего растения от грибковых заболеваний.

Интересно, что этот инновационный метод перекликается с историей картофеля в России. Когда Петр I впервые привез картофель в страну, его подавали на дворцовых приемах как изысканное лакомство, посыпая сахаром вместо соли. Сегодня же картофель — важнейший продукт питания, и новые методы его выращивания продолжают вызывать интерес у садоводов и фермеров.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
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