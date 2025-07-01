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Любая герань только этого и ждёт: обрастает пышными цветочными бутонами сразу после первого полива — всё дело в «волшебной» воде

Любая герань только этого и ждёт: обрастает пышными цветочными бутонами сразу после первого полива — всё дело в «волшебной» воде

16:25, 01 июл 2025

Традиционно для полива герани используют отстоянную водопроводную воду. Но опытные цветоводы знают: ключ к пышному цветению кроется в использовании дождевой воды. Проблема в том, что не везде можно собрать достаточное количество чистых осадков, особенно в городских условиях, где дождевая вода часто загрязнена.

Но выход есть! Оказывается, создать «искусственную дождевую воду» можно прямо у себя дома. Секретный ингредиент — обычная перекись водорода из аптеки. Смешав 8 чайных ложек перекиси с литром воды, вы получите раствор, максимально приближенный по составу к настоящей дождевой воде.

Перед поливом этим чудо-раствором рекомендуется слегка увлажнить почву обычной водой. Эффект не заставит себя ждать — герань быстро отреагирует на такой полив, и вскоре вы увидите первые бутоны. Со временем растение покроется пышными соцветиями, радуя глаз своей красотой.

Но польза от такого полива не ограничивается лишь внешним эффектом. Перекись водорода укрепляет корневую систему герани и повышает ее иммунитет. Это значит, что ваш зеленый питомец станет более устойчивым к болезням и вредителям.

Интересно, что некоторые сорта герани не только радуют глаз, но и могут стать изысканным дополнением к вашему меню. Листья и цветы ароматных сортов используются в высокой кухне для украшения десертов, приправы к салатам и даже мясным блюдам.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: герань советы
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