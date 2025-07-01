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И компост, и мульча, и защита от вредителей: Вот зачем хитрые дачники высаживают бархатцы в саду и огороде — невероятная польза

И компост, и мульча, и защита от вредителей: Вот зачем хитрые дачники высаживают бархатцы в саду и огороде — невероятная польза

15:30, 01 июл 2025

Эти неприхотливые цветы становятся настоящими многофункциональными помощниками для садоводов и огородников. Они не только радуют глаз своей красотой, но и вносят существенный вклад в здоровье и продуктивность сада и огорода, предлагая экологичную альтернативу химическим средствам защиты растений.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась неожиданными сведениями о многогранной пользе бархатцев. По ее словам, они способны не только украсить участок, но и стать настоящими защитниками сада и огорода.

Прежде всего, эти цветы выступают в роли природных репеллентов. Их характерный аромат эффективно отпугивает многих вредных насекомых, таких как капустная белянка, луковая муха, долгоносик и даже колорадский жук. Кроме того, бархатцы помогают бороться с медведкой и нематодами. Для максимального эффекта Давыдова рекомендует высаживать их по периметру грядок или между рядами культурных растений.

Но на этом полезные свойства бархатцев не заканчиваются. После окончания цветения эти растения становятся отличным сырьем для компоста и органических удобрений. Их использование помогает обогатить почву питательными веществами естественным путем, без применения химических добавок.

Интересно, что бархатцы также выращивают в качестве сидератов — растений, которые улучшают структуру и состав почвы. Это особенно актуально для участков с истощенной землей, нуждающейся в восстановлении.

Еще одно неожиданное применение бархатцев — использование их в качестве мульчи. Разложенные на поверхности почвы, они препятствуют росту сорняков, сохраняют влагу и поддерживают оптимальную температуру грунта.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: piedmontmastergardeners.org
Теги: бархатцы цветы
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